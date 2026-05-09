Gorica in Nova Gorica dajeta nov zagon slovenskemu filmu

V prostorih Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici se je s predstavitvijo rezultatov in ogledom novih studijskih prostorov zaključil dvoletni čezmejni projekt GO! STUDIO – Krepitev čezmejnih zmogljivosti na avdiovizualnem področju z mladimi za mlade. Projekt sta izvajala Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kinoatelje, njegov cilj pa je bil okrepiti sodelovanje na avdiovizualnem področju ter mladim ponuditi nove možnosti za ustvarjanje, izobraževanje in povezovanje.

V okviru dvoletnega projekta so vzpostavili sodoben filmsko-fotografski studio, namenjen filmski, animacijski in fotografski produkciji, obenem pa izvedli več kot 23 različnih aktivnosti, od filmskih in animacijskih delavnic do mojstrskih predavanj, ekskurzij in javnih dogodkov. Skupno je projekt privabil skoraj 800 udeležencev z obeh strani meje. Dekan Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici Boštjan Potokar je poudaril, da je bil projekt namenjen delnemu sofinanciranju opremljanja studia in izvedbi delavnic. Po njegovih besedah so tovrstni prostori zelo pomembni za filmsko produkcijo. »So majhni, ampak so to prostori, ki so pomembni še posebej za mlade,« je dejal.

Vsebinska vodja projekta Tina Smrekar je poudarila predvsem pomen čezmejnega sodelovanja in povezovanja mladih. Izpostavila je dobro sodelovanje med partnerjema, ki sta se med seboj dopolnjevala. Po njenih besedah so se na dogodkih slovenski in italijanski študenti med seboj spoznali, izmenjali izkušnje ter bolje spoznali delo drug drugega. Prav ta stik med mladimi ustvarjalci z obeh strani meje je bil po njenem mnenju eden najpomembnejših vidikov projekta.

Koordinatorka projekta Maja Stegovec je predstavila tudi priročnik za uporabo studia, ki je uporabnikom na voljo v digitalni obliki in vključuje video vsebine. V njem so zbrane informacije o uporabi opreme in postopkih za rezervacijo za uporabo studia.

Sogovorniki so ob zaključku poudarili tudi, da se avdiovizualna produkcija na čezmejnem območju vse bolj razvija. Po njihovem mnenju prav Gorica in Nova Gorica trenutno predstavljata pomemben zagon za slovensko filmsko produkcijo ter ustvarjata prostor za nove generacije filmskih ustvarjalcev.