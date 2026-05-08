Gorica in Nova Gorica praznujeta Evropo s kopico dogodkov

Mesec Evrope bodo v Evropski prestolnici kulture 2025 obogatili številni dogodki v znamenju raznolikosti, strpnosti, solidarnosti in demokracije. V sodelovanju z društvom ŠKUC bo v Galeriji EPIC na ogled razstava palestinske umetnice Samire Badran, obeta se tudi filmska projekcija dokumentarnega filma Ne pozabi me domačih ustvarjalk Anje Medved in Nadje Velušček. V sodelovanju z evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) pripravljajo različne kulturno-športne dogodke, v Xcentru pa bodo potekale delavnice za mlade. Vrhunec dogajanja bo jutri, 9. maja, na dan Evrope.

Začenja se že danes in nadaljuje do torka

Posebna gostja letošnjega praznovanja bo Samira Badran, palestinska umetnica, ki živi v Kataloniji. Predstavila se bo na razstavi v galeriji EPIC, ki jo prirejata galerija ŠKUC in GO! 2025. Razstava, ki nosi naslov Jedka Palestina, združuje risbo, fotografijo, slikarstvo, kolaž in eksperimentalno animacijo. Umetniška praksa Samire Badran izhaja iz risbe kot temeljnega izraza, ki ga umetnica razvija v različnih medijih. V središču njenega ustvarjanja je Palestina, pri čemer se posveča temam apartheida, razdrobljenosti telesa, prostora ter kolektivnega spomina. Skozi preplet osebne in kolektivne zgodovine ustvarja avtorica vizualni jezik upora, spomina in vztrajanja. Predogled bo možen že od danes dalje, odprtje v družbi umetnice pa bo v torek, 12. maja, ob 19. uri.

Danes bodo v Xcentru v Novi Gorici tudi izvedli delavnico, kjer bodo skupaj z mladimi oblikovali veliko zastavo z napisom EVROPA. Dogodek povezuje ustvarjalnost, sodelovanje, solidarnost in glas mladih v vidno skupno delo.

Jutri zvečer bo na sporedu filmska projekcija dokumentarnega eseja Ne pozabi me / Non ti scordar di me (2025) avtoric Anje Medved in Nadje Velušček, ki so ga v okviru uradnega programa EPK 2025 predstavili natanko pred letom dni, ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in zmage nad nacifašizmom.

Poleg tega prireja jutri EZTS GO tri vodene poti, ki jih bodo udeleženci lahko opravili peš ali s kolesom in ob tem odkrivali projekte, ki so bili na čezmejnem območju izvedeni s podporo evropskih sredstev, v okviru razpisov sklada SPF GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO.

Nenazadnje bosta jutri občanom obeh mest na voljo brezplačni vodstvi po razstavi Mesto na meji v EPICentru, v slovenskem (ob 11. uri) in italijanskem jeziku (ob 16. uri). Obvezne so prijave na: epic@go2025.eu.

Mladim bo namenjen tudi dopoldan, ki ga v EPICentru pripravljajo s Fundacijo Poti miru v Posočju. V sklopu projekta Mladi v pokrajini spomina, bodo 12. maja pripravili okroglo mizo s priznanimi strokovnjaki ter predstavniki mladih o tem, kako soočenje s preteklostjo in razumevanje zgodovinskega spomina prispevata k bolj povezani družbi ter vplivata na duševno zdravje mladih.