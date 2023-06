Gorica, študentska »oaza«? Če bi univerzitetne študente vprašali o večernih zabavah, dogodkih za mlade, menzi in drugih storitvah, verjetno ne bi prejeli takega odgovora. Ko gre za sobe, stanovanja in njihov najem, pa so lahko goriški študenti veseli, saj v mestu lahko najdejo začasno prebivališče po ugodni ceni. Potem ko se je na državni ravni v preteklih mesecih razširil protest proti povišanju najemnin v študentskih mestih in so študentje ponekod prenočevali v šotorih, smo o najemninah za študente v Gorici vprašali nekatere mlade, ki tu študirajo na smereh, ki jih ponujata tržaška in videmska univerza.

»Gorica je prava oaza, če jo primerjamo z večjimi študentskimi mesti kot so Milan, Padova ali Bologna, pa tudi v primerjavi s Trstom je situacija boljša. Upoštevati je treba, da gre za mesto, ki ima 34 tisoč prebivalcev; večjih težav pri najemu sobe ali stanovanja po ugodni ceni ni,« meni Junio Sicco, predstavnik študentov oddelka za socialne in politične vede Univerze v Trstu, ki obiskuje drugi letnik na smeri za mednarodne in diplomatske vede v Alvianovi ulici. S tremi prijatelji živi v trisobnem stanovanju v bližini mestnega središča, zanj plačuje 200 evrov mesečno. »Cene so zmerne in sobo se zlahka najde, tudi v kratkem času,« dodaja Junio in izpostavlja, da ima Gorica tudi sorazmerno majhno študentsko populacijo.

Drugačna pa je izkušnja, ki jo je imel Giovanni, doma iz Rima, ki trenutno končuje magistrski študij na smeri za diplomacijo in mednarodno sodelovanje in je v Gorico prišel pred dvema letoma. Takrat se iz osebnih razlogov ni mogel prej pripeljati v mesto, da bi našel bivališče, zato je začasno živel v študentskem domu sester božje previdnosti v Ulici Vittorio Veneto. Po dveh mesecih je končno našel primernejšo nastanitev, tako da je leto dni preživel v stanovanju, ki ga je delil z drugimi prijatelji. »Po moji izkušnji ni tako lahko najti sobo ali stanovanje za študenta. Če pogledamo malo širše, je stanovanj, ki jih lastniki dajejo v najem, v Gorici malo. Večkrat se je treba prilagoditi in vzeti, kar je na razpolago, čeprav morda ni tisto, kar si iskal, « razlaga naš sogovornik, ki je za prej omenjeno sobo plačeval 200 evrov mesečno, v zadnjem letu pa živi v enosobnem stanovanju v centru mesta, za katerega mesečno odšteje 400 evrov. »Mislim, da so cene najemnin v Gorici poštene... Treba pa je priznati, da nekateri oddajajo prave ”luknje”,« dodaja mladenič in nam pojasni, da živi v stanovanju s kopalnico brez vrat.

Kar nekaj študentov, ki obiskujejo univerzitetne smeri v Gorici, se odloči za nastanitev v študentskem domu. Med njimi je Sara Cuzzolin, brucka na smeri za mednarodne in diplomatske vede Univerze v Trstu. Sara prihaja iz številne družine iz kraja San Donà di Piave. Ker ima še dva mlajša brata, je izkoristila možnost, ki jo ponuja deželna agencija Ardis in zaprosila za štipendijo, v sklopu katere nudijo tudi nastanitev v študentskem domu v palači de Bassa. »Imam se zelo lepo, moja soba je majhna, ampak imam svojo kopalnico, kar je velika prednost, skupne kuhinje pa ne uporabljam veliko. Prihodnje leto nameravam spet zaprositi za štipendijo, saj je tudi lokacija taka, da si takoj na univerzi in v središču mesta,« pravi Sara. Glede higienskih razmer, zaradi katerih je lani prišlo do pritožb študentov, pravi, da ni večjih problemov, čeprav živi v domu okrog 80 mladih (sprejmejo jih lahko največ 99).

»V primerjavi z ostalimi študentskimi mesti spada Gorica še vedno v relativno nizek cenovni razred, kar se tiče najemnin. Stanovanj, ki jih dajejo v najem študentom, ni malo. Problem, s katerim se soočamo, je posledica postopka za vpis študentov na univerzitetne smeri, predvsem na tiste, ki predvidevajo vstopni izpit, saj so izidi večkrat objavljeni pozneje in se tako zakasnijo tudi vpisi, kar oteži študentovo iskanje bivališča,« je za Primorski dnevnik pojasnila pristojna občinska odbornica Chiara Gatta, ki poudarja, da so na to težavo že opozorili tudi rektorja. Problem, ki bi se lahko postavil v prihodnje, pa je po mnenju Gatte povezan z Evropsko prestolnico kulture 2025, v vidiku katere bodo lastniki stanovanj del svojih nepremičnin verjetno raje namenili turistom kot pa študentom. »Število študentov je v zadnjih letih stabilno, verjamem, da se bo v prihodnje tudi povečalo hvala po zaslugi magistrskega programa o krožnem gospodarstvu. Občina seveda ne more posegati v zasebni sektor, lahko pa v naslednjih letih prosimo najemodajalce, naj ne pozabijo na študente,« pravi odbornica, ki sicer upa, da se ta problem ne bo pojavil.

V mestu se sicer ureja drug študentski dom v Palači Paternolli na Travniku, ki jo je odkupila lombardska skupina Visconti. Študentski dom, ki naj bi ga predvidoma odprli pred božičem, bo namenjen študentom iz te in one strani meje. Občina se je tudi že sestala s predstavniki študentskih združenj in upravitelji doma, s katerimi so se pogovarjali o storitvah, ki jih bodo nudili v domu. V naslednjih mesecih načrtujejo še nekaj podobnih srečanj. »Naš cilj je, da si dva študentska domova, tisti v palači De Bassa in nov študentski dom v palači Paternolli, ne bosta navzkriž. Zato ciljamo na to, da bi študentski dom na Travniku bil namenjen krajšim bivanjem ali študentom, ki pridejo na program Erasmus, dom v Mazzinijevi ulici pa naj bi bil na razpolago za daljša obdobja,« pojasnjuje Chiara Gatta.