Gorica zadihala z »zelenimi pljuči«

Čakati je bilo treba kar nekaj let, Gorica pa je končno le dobila svoj »Central park«. Tako obnovljenemu zelenemu območju v Dolini Korna pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je bil ob včerajšnjem uradnem odprtju kljub deževnemu vremenu vidno zadovoljen, saj so z dokončno ureditvijo parka zaključili enega od najobsežnejših in najzahtevnejših projektov, kar jih Gorica pomni.

Dela, ki so se začela leta 2020, so namreč vključevala tudi protipoplavno in okoljsko sanacijo čezmejnega potoka Koren in so bila financirana že v 90. letih prejšnjega stoletja. Naložba je skupno znašala 21.174.000 evrov, sama dela so vredna 14.471.000 evrov.Nova »zelena pljuča« mesta, ki se raztezajo na kar dvanajstih hektarjih površine od Ulice Brass do Drevoreda Colombo v Stražcah, sicer Goričani in turisti obiskujejo že nekaj časa, za prerez traku pa je bilo potrebno počakati na včerajšnji dan. Ob pandemiji, med katero je gradbišče zastalo, so se dela zavlekla tudi zato, ker so že itak obsežen projekt v času nadgradili: največji zalogaj je bila gradnja predora za kolesarje in pešce pod Drevoredom Oriani, po zaslugi katerega so povezali dva predela Doline Korna in površino parka več kot podvojili.

»Še pred nekaj leti je bil tu neprehoden gozd, zdaj imamo čudovit park s 4,5 kilometra dolgo kolesarsko/sprehajalno potjo. Poskrbeli smo za razsvetljavo, pa tudi za video nadzor,« je povedal Ziberna in poudaril, da se je sicer projekt rodil ravno iz potrebe po zagotovitvi varnosti oz. zato, da bi preprečili poplave. »Koren je v 80. letih naredil veliko škodo,« je spomnil župan, odgovorna za javno naročilo Raffaella Tuzzi pa je pojasnila, da so ravno zaradi tega s tehniko mikrotuneliranja iz Nove Gorice do Doline Korna speljali novo, večjo cev, ki bo kos tudi naraslemu potoku.

Park je pravi raj za sprehajalce, pa tudi za ljubitelje športnih aktivnosti in kolesarje. Ob številnih počivališčih s klopmi, razglediščih in več mostičkih so uredili skate park, ki meri 800 kvadratnih metrov, in 440-metrski pump track poligon. »Uredili smo tudi deset ”sprostitvenih otočkov”, kjer lahko obiskovalci v miru počivajo in tudi kaj preberejo: na table smo namreč natisnili besedila Roberta Covaza, ki pripovedujejo o zgodovini Gorice, njeni arhitekturi, naravnih lepotah in še marsičem,« je povedala Sarah Filisetti, ki je v občinskem odboru odgovorna za javna infrastrukturna dela. Na tablah so poskrbeli tudi za slovenski in angleški prevod. V mali stavbi bodo odprli info točko, športno opremo pa bodo v času nadgradili, da bo park še privlačnejši za rekreativce in športnike.