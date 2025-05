Goričane spomladi vznemirja hitro rastoča trava

Goričane v pomladnih mesecih še najbolj vznemirja trava, ki se razrašča ob robu cest, v mestnih parkih in po zelenicah. Številni opozarjajo tudi na luknje na cestah in na prisotnost najrazličnejših odpadkov. Od sredine marca je spet aktivna Facebook skupina Segnalazioni per il Comune di Gorizia, kjer lahko občani opozarjajo na razne težave, ki zadevajo vzdrževanje cest in poslopij v javni lasti, vandalska dejanja, čistočo mestnega središča, promet.

Facebook skupino je ustvaril občinski odbornik Francesco Del Sordi že pred nekaj leti. Na vsako objavljeno opozorilo odgovori in zatem poskrbi, da se težave rešijo - seveda v primerih, ko je to mogoče. »Moram biti malce samokritičen, saj imam letos zaradi Evropske prestolnice kulture in vseh dejavnosti, ki so z njo povezane, na razpolago manj časa, da bi se lahko ustrezneje posvetil Facebook skupini, na kateri lahko občani zapišejo svoja opozorila in pripombe. Iz vrst opozicije so me kritizirali, da sem skupino ustvaril z željo po večji vidljivosti. V resnici ni nikakor tako, saj sem edino želel na enem mestu zbirati opozorila, ki so se drugače pojavljala na najrazličnejših krajih,« pravi Del Sordi, ki ocenjujejo, da se na družbenih omrežjih pojavljajo komentarji in opozorila vseh vrst. »Ker imam ob upravni funkciji tudi družino in delo, je nemogoče pričakovati, da bom cel dan bdel na pripombami na račun goriške občine, ki se pojavljajo na spletu. Ker sem želel kakorkoli vsaj prispevati k reševanju težav, sem se odločil za Facebook skupino, na kateri se zbirajo opozorila glede znanih težav in hkrati tudi pripombe glede novih,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da so nekatere težave hitro rešljive, denimo odpadki po pikniku v parku, za druge je potrebnega precej več časa -recimo za popravilo luknjaste ceste, ki jo je treba v celoti prenoviti.

Članov je preko dva tisoč

Facebook skupina Segnalazioni per il Comune di Gorizia je včeraj imela 2095 članov, ki lahko objavljajo opozorila in komentirajo objave. V zadnjih dneh se je nabralo cel kup pripomb povezanih s travo in zelenjem, ki se razraščata, kot se sicer dogaja vsako pomlad. Nekateri uporabniki so tako opozorili na plevel in travo, ki rasteta ob robu pločnikov v ulicah Carlo Porta, Cocevia in Nizza, v Kapucinski ulici in Ulici Baiamonti pešce ovirajo poganjki, ki se razraščajo pod lipami, v raznih mestnih parkih je trava visoka. Občinski odbornik Francesco Del Sordi uporabnike opozarja, da so v teh dneh občinski delavci na delu za košnjo zelenic in mestnih parkov, vendar je treba imeti malce potrpljenja.

V Ločniku naveličani lukenj

Zelo pogoste so tudi pripombe, ki zadevajo luknjaste ulice. V Ločniku v zadnjih časih mnogi opozarjajo na slabo stanje Ulice Campo Santo. V Ulici 4 novembre v Podgori niso več vidni prehodi za pešce, v Ulici Ciconi morajo motoristi paziti na luknjo ravno pred parkiriščem za motorna kolesa.

V Facebook skupini Segnalazioni per il Comune di Gorizia se pogosto pojavljajo tudi opozorila glede prisotnosti podgan po mestnih ulicah. Nazadnje so jih sredi aprila opažali v nekaterih predelih Podgore. Več uporabnikov opozarja tudi na zelenje, ki se z dvorišč oz. zemljišč v zasebni lasti razrašča na ceste in ulice. V teh primerih lokalni policisti poskrbijo za preverjanje, vendar se marsikdaj težave ne ustrezno rešijo, ker enostavno občina ni pristojna za njihove reševanje, temveč bi morali zanje poskrbeti zasebniki.