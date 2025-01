Gorici bosta tudi prestolnici avtorskega filma

Evropska prestolnica kulture 2025 bo od 30. septembra do 3. oktobra gostila prav poseben dogodek v znamenju sedme umetnosti. V Gorici in Novi Gorici bo namreč potekal 25. kongres Incontri del Cinema d’essai (Srečanja avtorskega filma), ki ga vsako leto prireja italijanska zveza art kinematografov Fice. Mednarodni dogodek, ki ga bosta soorganizirala združenje Hiša Filma in zveza Fice, bo nedvomno eden izmed vrhuncev programa GO! 2025. V Goricah se bodo srečali akterji in ljubitelji kakovostnega filma, odproducentov in distributerjev do upraviteljev kinodvoran, avtorjev, novinarjev in organizatorjev filmskih festivalov.

V Hiši filma na Travniku je včeraj župan mesta Lucca Mario Pardini predal štafetno palico prvima občanoma Gorice in Nove Gorice, Rodolfu Ziberni in Samu Turelu. Srečanja navadno prirejajo v Mantovi, lansko izvedbo pa so priredili v mestu Lucca, kjer se bosta odvijali tudi izvedbi leta 2026 in 2027. Velik ponos je izrazil predsednik združenja Hiša filma Giuseppe Longo. »Ko se je začelo govoriti o EPK, sem se lotil razmišljati, kako bi lahko v dogajanje vključil kinematografijo,«je dejal Longo in razložil, da se je združenje Hiša filma v zadnjih letih eksponentno razvilo z neštetimi projekti, povezanimi z avdiovizualnim svetom. »Od kakovostnega filma, ki ga programsko ponuja Kinemax, do nagrade in festivala Sergio Amdei, nagrade Darka Bratine in arhivskih raziskav ter lastne produkcije,«je dejal Longo.

Da bo letošnja »goriška« izvedba kongresa nepozabna in verjetno še bolj obiskana ravno zaradi svoje čezmejnosti, se nadeja predsednica zveze Fice Giuliana Fantoni. Orisala je bogat program, ki bo obsegal več projekcij (nekatere bodo tudi odprte širši javnosti), srečanja, okrogle mize, konferenco o aktualnih tematikah na področju filma in zaključni izlet v Ljubljano. V tem okviru bodo tudi podelili nagrade izjemnim umetnikom italijanske kinematografije, ki so sodelovali pri najboljših državnih produkcijah zadnje sezone.

Nagrade tudi po videzu spominjajo na mesto, ki gosti kongres. Tako na primer lanska nagrada upodablja obzidje mesta Lucce, iz katerega sije žarek svetlobe, ki simbolizira filmsko projekcijo. Letos pa bo nagrada zadobila podobo goriške zlate čipke, ki ponazarja ustvarjalnost. »To je za Gorico velika priložnost,« je povedal goriški prvi občan Rodolfo Ziberna in spomnil, da bo med Goricama le nekaj dni prej potekal še en odmeven čezmejni dogodek - Okusi brez meja. »Somestje obeh Goric je prostor, kjer zaseda film posebno mesto,«je dejal novogoriški župan. Omenil je nato več pomembnih osebnosti sedme umetnostina Goriškem, med njimiNoro Gregor, Mattea Oleotta, Silvana Furlana, Gregorja Božiča in Fabrisa Šulina ter nato naštel še številne ustanove, podpornike in ljubitelje filma. »To je prostor, kjer cenimo dober film in kjer ima film zahtevno, a vendar tudi hvaležno publiko. Zato smo še toliko bolj veseli, da nam zveza Fice v tem letu ”posoja” to jubilejno 25. srečanje,« je še povedal župan.

Da je predaja štafetne palice pomemben trenutek tudi zaradi edinstvenega konteksta, v katerem poteka, in sicer v okviru prve čezmejne evropske prestolnice kulture, je poudaril župan mesta Lucca. »Kultura ponovno odkriva svojo zgodovinsko vlogo mostu med svetovi, v tem primeru med mesti,« je dejal.

Dežela Furlanija - Julijska krajina ima že od zdavnaj poseben odnos do filmske umetnosti, nemara tudi zaradi svoje naravne lepote, je pa izpostavil deželni odbornik za kulturo Mario Anzil. Številne navzoče sta pozdravila tudi direktorica EZTS GORomina Kocina in programski vodja EPKStojan Pelko. »Spoznali smo čisto nov svet,« je o kongresu povedala Romina Kocina, ki je lansko izvedbo tudi obiskala. Direktorica EZTS GO je prepričana, da bo izkušnja resnično pustila pečat, prav zato, ker je novost.

»Dobrodošli v mestu filma,« je svoj nagovor pričel Stojan Pelko. »V tej zgodbi, v tej hkratni krepitvi lokalnih filmskih moči in razpiranju globalnih filmskih obzorij, je prihod Fice na Goriško pika na i, saj dobesedno združi oboje. Najboljše od svetovne kinematografije združi s pozornostjo za vsak lokalni art kino. Zvezdništvo, ki je še vedno lastno samo kinematografiji, združi z ozračjem in občutki male, lokalne dvorane,« je povedal programski vodja EPK. Prihod srečanja Fice na Goriško še poveča občutek pripadnosti galaksiji kinematografije, je pojasnil Pelko.