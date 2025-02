Gorici povezujejo sedaj tudi čezmejni avtobusi

Poleg čezmejnega vlaka, ki je iz Gorice v Novo Gorico prvič zapeljal v soboto, mesti že povezujejo tudi čezmejni avtobusi. Težko jih je spregledati, saj že navzven kažejo barve EPK 2025. Dve mestni liniji med Gorico in Novo Gorico ter neposredno povezavo z letališčem v Ronkah so zagnali vzporedno z uradnim odprtjem GO!2025.

Prva čezmejna mestna linija, ki jo zagotavlja podjetje APT, povezuje Gorico in Novo Gorico. Avtobusi linije Gorica-Nova Gorica vozijo od 7.30 vsake pol ure do 20.30. Starta z intermodalnega potniškega terminala oz. goriške železniške postaje in nadaljuje po Ulici Manzano, Korzu Italije, Ulici Sauro in Ulici De Gasperi do Travnika, naprej po ulicah Carducci, Pellico in Škabrijelovi ter dalje do novogoriške železniške postaje in do avtobusne postaje v Erjavčevi ulici. Od tod vozijo avtobusi v Gorico od 7.30 vsake pol ure do 21. ure.

Druga čezmejna mestna linija pa, za katero skrbi Nomago, vozi po isti trasi kot prva skozi Gorico in Novo Gorico, od novogoriške železniške postaje pa potem nadaljuje pot še skozi Solkan in mimo Rafutskega parka do Šempetra pri Gorici ter se nato vrne na izhodišče. Prvi avtobus druge čezmejne linije odpelje z intermodalnega potniškega terminala oz. železniške postaje v Gorici ob 8.15, nato pa vsakih 30 minut do 11.45 ter od 13.15 do 16.45. Poleti bodo avtobusi vozili dlje, in sicer do pol enih ponoči.

Vožnja na mednarodni liniji je proti plačilu, zastonj je za otroke do 10. leta starosti. Cena enourne enkratne vozovnice znaša 1,70 evra. Cena celodnevne vozovnice: pa znaša 3,40 evra. Vozovnico je treba kupiti pred vstopom na avtobus, vse informacije so na voljo na spletni strani APT Gorizia. Čezmejna medkrajevna linija, ki povezuje Gorici z ronškim letališčem, obratuje vsak petek, soboto in nedeljo. Prvi avtobus starta z novogoriške avtobusne postaje ob 7.48, na goriško železniško postajo prispe ob 7.58, na letališče pa ob 8.27. Ob 8.32 pa starta prvi avtobus z letališča, ki prispe v Gorico ob 8.58 in v Novo Gorico ob 9.12. Vozovnica iz Gorice do letališča ali obratno stane 3,90 evra, iz Nove Gorico do letališča ali obratno pa 5,60 evra.