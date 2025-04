Gorico bi obiskala tudi umetna inteligenca

Je Gorica med priljubljenimi cilji letošnjih velikonočnih praznikov?Vprašanje smo postavili umetni inteligenci. »Da, Gorica je med priljubljenimi mesti za velikonočne praznike 2025, predvsem zaradi bogate kulturne ponudbe in dogodkov, povezanih z nazivom Evropske prestolnice kulture 2025,« odgovarja umetni sogovornik. Nadalje svetuje, naj vnaprej rezerviramo, saj gre pričakovati povečano povpraševanje zaradi posebnih dogodkov in prazničnega obdobja.

Ali to drži? Včerajšnja velika sobota je bila sicer zjutraj nekoliko siva in oblačna, naposled pa je pokukalo spomladansko sonce. Sprehodili smo se po mestnem središču, da bi preverili, ali je v mestu res toliko turistov.

Iz Italije, Avstrije in Nemčije

»Jaz veliko krožim. Pri tem pa sprašujem tudi starejše Goričane, ali pomnijo, da bi v mestu že kdaj bilo toliko obiskovalcev. Ne, Gorica še nikdar ni zabeležila toliko obiskov, kot sedaj,« je poudaril goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Da je trenutno turistov v Gorici zelo veliko, so potrdili tudi iz Promoturismo FVG. Razložili so, da le-ti prihajajo predvsem iz severne in srednje Italije (iz Piemonta, Lombardije, Veneta in Emilije- Romanje). V zadnjem obdobju pa se je povečalo število turistov z drugih koncev Italije. Mnogo je tudi Avstrijcev in Nemcev. Pridejo predvsem zaradi kulture:muzejev, razstav in vodenih ogledov. Pomemben dejavnik predstavljata tudi gastronomska in vinska ponudba, so še povedali pri Promoturismo.

Warhol, a tudi Ungaretti

Po goriških ulicah je v zadnjem obdobju na splošno slišati več tujih jezikov kot pred meseci. Včeraj smo najprej obiskali kavarno La Chance v Ulici Garibaldi. »V tem predelu mesta ni toliko turistov iz tujine, veliko več jih je v okolici Travnika,«so nas napotili. Pomaknili smo se torej v smeri proti Travniku. »Če smo navadno kakega turista opazili predvsem v poletnem obdobju, je bilo letos drugače. Veliko obiskovalcev, precej tudi angleško in nemško govorečih, smo zabeležili že od januarja dalje,« so povedali v sladoledarni Il Gelatiere Alessandra Kosica ob Ljudskem vrtu. Opazili so tudi veliko skupin z vodiči. »Tega v preteklosti po Gorici ni bilo,«so izpostavili.

Ravno v Ljudskem vrtu smo naleteli na skupino. Šlo je sicer za filmski sprehod v organizaciji Kinoateljeja, katerega pa se niso udeležili le Goričani. »Danes sta pristopili na primer dve družini iz Padove, nekateri so prišli tudi z drugih koncev FJK. Naslednjega sprehoda naj bi se udeležila tudi gospa iz Turina,« nam je povedala Martina Bearzi, ki je vodila včerajšnji sprehod.

V pekarni Cotič na Verdijevem korzu, ki bo od danes začasno zaprta zaradi širitve in preoblikovanja prostorov, so več prometa zaznali prav v zadnjem mesecu. »Opažamo velik živžav,« so nam razkrili v slaščičarni in kavarni Flair na Travniku in dodali, da obiskovalci iz tujine prihajajo predvsem ob koncih tedna. Pogosto iščejo tipične sladice, v velikonočnem času na primer radi pokusijo gubanco. Več je tudi skupin šolarjev. »Turiste moda še najbolj pritegnejo razstave,«so povedali v slaščičarni. Prav na Travniku smo srečali družino, ki se je fotografirala. Prišli so iz Celja in si komaj ogledali razstavo Andya Warhola v Palači Attems Petzenstein, nad katero so bili navdušeni. V Raštelu smo se pogovorili z družino iz Jesola. Da je Gorica z Novo Gorico letos Evropska prestolnica kulture, niso vedeli. Prišli so, da bi si ogledali grad in »tisti trg, ki je na pol v Italiji na pol v Sloveniji«.

Pred vzpetino, ki vodi na goriški grad, smo naleteli na skupino turistov, ki so se pogovarjali v nemščini. Na vprašanje:»Warum Görz?« so odgovorili: »Die Kulturhauptstadt Europas...« (Evropska prestolnica kulture). Nato pa so pojasnili, da so na počitnicah v Lignanu, priložnost pa so izkoristili za obisk Gorice. Vprašali smo jih tudi, ali so za Gorico prej že slišali, na kar so odvrnili, da so mesto poznali zaradi njegove zgodovine. Skupine, družine in posamezniki so se včeraj sprehajali tudi po grajskem naselju. Večinoma so bili Italijani, doma od Pordenona do Rima, vsi pa so bili nad Gorico navdušeni.