Goriška podjetja vse težje dobijo nove zaposlene

Na Goriškem zmanjkuje delovne sile, kar je med drugim posledica demografskih sprememb in hkrati tudi vse nižje brezposelnosti. Podjetja iz najrazličnejših sektorjev imajo težave pri iskanju novih uslužbencev, zaradi česar jim Dežela Furlanija - Julijska krajina že nekaj let pomaga z organizacijo zaposlitvenih sejmov. Eden izmed njih bo 26. februarja potekal v Gorici in bo namenjen mladim do 35. leta starosti

Uslužbence bodo iskala podjetja Decathlon, Ikea, Roadhouse Grill in Ottimax. Včeraj so v dvorani Dore Bassi potek dogodka predstavili ob navzočnosti goriške podžupanje Chiare Gatta pojasnili Gianni Fratte, Anna D’Angelo in Elena Ciancia z deželne direkcije za delo.

Med lanskim letom se je v celi Furlaniji - Julijski krajini skupno nabralo kar 39 zaposlitvenih sejmov, na katerih je 361 podjetij iskalo preko 3500 uslužbencev. Med pripravami na zaposlitvene sejme so v krajevnih uradih za delo, ki jih je v Furlaniji - Julijski krajini skupno šestnajst, vzeli pod drobnogled 10.000 življenjepisov iskalcev zaposlitve.