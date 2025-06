Goriška se predstavlja v vsej svoji jezikovni in kulturni pestrosti

V palači Attems Petzenstein so včeraj odprli razstavo Vi ste tukaj. Gorica in Goriška v zbirkah Pokrajinskih muzejev. Na ogled so postavili izključno dela, ki jih hranijo v raznih oddelkih Pokrajinskih muzejev - pinakoteki, fototeki, zgodovinskemu arhivu ... Med drugim so razstavili dela, ki so jih ustvarili Jože Tominc, Josef Maria Auchentaller, Tullio Crali, Veno Pilon in Lojze/Luigi Spazzapan.

Udeležence včerajšnjega odprtja je nagovorila direktorica muzejev deželnega zavoda za kulturno dedišcino ERPAC Raffaella Sgubin, ki je med drugim poudarila, da se v letu čezmejne Evropske prestolnice kulture z novo razstavo poklanjajo kulturni in jezikovni pestrosti goriškega prostora, tudi zaradi tega je večji del didaskalij v italijanščini, slovenščini, furlanščini in nemščini; edino, kjer je prostora res malo, so didaskalije le v slovenščini in italijanščini, dvojezično je sicer bilo tudi včerajšnje odprtje.

Navzoče sta med drugim nagovorila tudi goriški župan Rodolfo Ziberna in deželni odbornik za kulturo Mario Anzil. V palači Attems Petzenstein je trenutno na ogled tudi razstava Zoran Mušič - Züriška soba, dela in atelier.