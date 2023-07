Goriški grad po novem »govori« tudi slovensko, in sicer po zaslugi novih multimedijskih naprav, ki so jih namestili v okviru komaj zaključenih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

»V grad smo vsega skupaj vložili približno milijon evrov, vendar se vzdrževalna dela še niso v celoti zaključila. Doslej smo uredili in predali namenu pritlične prostore in prvo nadstropje, medtem ko ravnokar pripravljamo načrte še za drugo nadstropje,« je ob robu sobotnega ponovnega odprtja gradu povedal župan Rodolfo Ziberna. Vodja tehničnega urada goriške občine Paolo Lusin je pristavil, da imajo za nadaljnja dela že na voljo približno 1,8 milijona evrov, ki jih daje na razpolago deželni zavod za upravno decentralizacijo iz Gorice EDR za popravilo strehe, ureditev drugega nadstropja in prilagoditve varnostnim predpisom sprehajalne poti, ki vodi po grajskem obzidju. »Načrtovanje je ravnokar v teku,« je zagotovil Lusin in razložil, da imajo največ težav z lesenimi stopnicami, ki vodijo s prvega v drugo nadstropje. Župan razlaga, da se morajo držati raznih priporočil spomeniškega varstva, na podlagi katerih bodo morali lesene stopnice ustrezno utrditi in po vsej verjetnosti zraven njih postaviti še dvigalo.

Med sobotnim dopoldnevom so izpeljali svečanost za predstavnike krajevnih oblasti. Župan je poudaril, da je bilo zaprtje gradu avgusta 2021 potrebno za izvedbo del, po zaslugi katerih je zdaj varnost zagotovljena tako uslužbencem kot obiskovalcem. Ziberna se je zahvalil vsem načrtovalcem in delavcem, ki so obnavljali grad. Poudaril je, da so na občini tesno sodelovali tako z gasilci kot s spomeniškim varstvom. »Ko bo primerno zavarovana, bomo odprli še pot, ki vodi po grajskem obzidju,« je napovedal in opozoril, da bosta prenove deležna tudi območje nekdanjega grajskega šotora in lokal Bastione fiorito. »V kratkem bomo predali namenu tudi vzpenjačo, vendar ne bom napovedal nobenega datuma, saj smo se z datumi že nekajkrat prenaglili,« se je pošalil Ziberna. Poseben pozdrav je namenil prefektu Raffaeleju Ricciardiju, kvestorju Paolo Gropuzzu in tudi novogoriškemu mestnemu svetniku Andreju Šušmelju, pri čemer je poudaril, da je ponovno odprtje gradu izredno pomembno tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025. Navzoče sta po županu nagovorila deželni svetnik Diego Bernardis in deželni odbornik Sebastiano Callari, svečanost je sklenil blagoslov, ki ga je podelil Fulvio Marcioni.

Vsebine bodo še obogatili

Grad so v okviru vzdrževalnih del opremili tudi z multimedijskimi napravami, v kar so vložili 300.000 evrov in nad katerimi so na občini posebno navdušeni, saj so prepričani, da je po njihovi zaslugi obisk zanimivejši in v skladu z zahtevami sedanjega časa.

Župan je napovedal, da bodo multimedijske vsebine v prihodnosti še obogatili, sicer je poudaril, da so skupaj z raznimi drugimi didaskalijami na voljo v štirih jezikih – italijanščini, nemščini, angleščini in tudi slovenščini. V vseh štirih jezikih nas ob začetku obiska nagovori dvorni norček, zatem si v eni izmed sosednjih sob lahko nadenemo VR očala in prisluhnemo razlagi o zgodovini gradu in nastanka Gorice nasploh. Če se odločimo za slovensko razlago, nas bo zmotila izgovarjava nekaterih besed, medtem ko bomo v nadaljevanju obiska ugotavljali, da italijanski kralj Viktor Emanuel res dobro »govori« slovensko. V grofovi dvorani so postavili nekaj ekranov, preko katerih nas v štirih jezikih poleg italijanskega kralja nagovorijo še cesar Franc Jožef, bela dama, grof Leonard in cesar Oton III. Za multimedijske vsebine je poskrbelo podjetje Studio Azzurro iz Milana, ki ga je na včerajšnjem odprtju predstavljal Leonardo Sangiorgi. Pojasnil je, da jim je pri delu pomagalo podjetje HGV, posebno dragocena je bila po njegovih navedbah tudi pomoč goriškega umetnostnega zgodovinarja Saše Quinzija, ki jim je preko iskanja informacij v državnem arhivu in drugih virih pomagal pri sestavljanju besedil, ki so jih pripravili skupaj z občino. Lorenzi je še napovedal, da bodo ob zaključku prenove drugega nadstropja tja postavili še multimedijsko maketo, ki bo obiskovalcem v dodatno pomoč pri spoznavanju goriške zgodovine.

Vstopnica stane le tri evre

Javnosti so grad odprli med sobotnim popoldnevom, ko so ob prisotnosti deželnega odbornika za kulturo Maria Anzila izpeljali še zdravico, ki jo je ponudila zveza Confcommercio. Do konca julija bodo morali obiskovalci za nakup vstopnice odšteti le tri evre, zatem bodo po županovih napovedih ceno nekoliko dvignili. Grad bo poleti odprt ob sredah med 15. in 18. uro, ob četrtkih med 15. in 20. uro, ob petkih, sobotah in nedeljah pa med 10. in 18. uro.