Goriški sprevod v domeni slovenskih pustarjev

Pustarji iz slovenskih vasi iz nekdanje goriške in tržaške pokrajine bodo tudi letos odločilno prispevali k uspehu goriškega pustnega sprevoda, ki bo na sporedu v nedeljo, 12. februarja.

Vpisanih je deset vozov, med katerimi jih kar osem s pospeškom gradijo v raznih slovenskih vaseh, tako da se bodo z vozom v Gorico pripeljali pustarji iz Štandreža, Števerjana, Šempolaja, Sovodenj, Doberdoba, Medjevasi, Štmavra in z Opčin. Furlanske puste bosta zastopala vozova iz krajev Treppo Grande in Grions del Torre.

Poleg vozov se bo pisane povorke udeležilo še deset skupin. Tudi v tem primeru bo slovenska prisotnost množična, saj so se na povorko vpisali pustarji iz Gabrij, Opatjega sela, Cerovelj, Križa in s Poljan. Poleg njih bodo po Gorici korakali še pusti iz Fiumicella, Tržiča, Romansa, iz kraja Colloredo di Prato in iz novoustanovljenega društva Stile Goriziano.

Pustni sprevod, 33. po vrsti, se bo začel ob 14. uri v Ulici Oberdan. Pustarji se bodo zatem odpravili po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio, po korzih Italia in Verdi. Nagrajevanje bo okrog 17. ure pred Ljudskim vrtom na Korzu Verdi.