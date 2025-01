»Goriško tovorno postajališče lahko preživi le 6 mesecev«

»Preživimo lahko le kakih šest mesecev, zatem brez zunanje pomoči ne bomo zdržali, saj predvidevamo, da bomo ob večji del naših prihodkov.« Predsednik družbe SDAG Giuliano Grendene je bil po včerajšnjem srečanju na tržaški prefekturi popolnoma na tleh, saj so predstavniki slovenskega ministrstva za promet in družbe Dars potrdili, da bo tovorni promet med obnovitvenimi deli na odseku hitre ceste H4 med Vipavskim Križem in Razdrtim preusmerjen skozi Fernetiče.

»Edino, kar sem slišal pozitivnega, je bila napoved, da bodo dela trajala nekaj manj od predvidenega. Začela naj bi se februarja in se zaključila sredi prihodnjega leta,« je povedal. »Spet smo poudarili potrebo po iskanju alternativnih rešitev. Spričo gospodarske škode, ki se obeta družbi Sdag in obenem tudi številnim slovenskim podjetjem, smo slovenske sogovornike pozvali, naj še enkrat preverijo, ali bi lahko po vzporedni vipavski regionalni cesti omogočili prehod vsaj 200 do 500 tovornjakov na dan, kar bi zagotovilo preživetje goriškemu tovornemu postajališču,« je zahtevo deželne uprave FJK povzela odbornica Cristina Amirante. Sicer so predstavniki slovenske strani spet poudarili, da strma in ozka regionalna cesta ne more sprejeti takega števila tovornjakov.

Zaskrbljeni so tudi v Občini Repentabor na Tržaškem. Preusmeritev tovornjakov skozi Fernetiče bo namreč povečala težave na tamkajšnjem nekdanjem mejnem prehodu. Zaradi prekinitve Schengna in ponovne uvedbe nadzora na meji že sedaj prihaja do zastojev, kaj bo šele, ko bo tja preusmerjenih še 4000 tovornjakov, ki danes vozijo po hitri cesti H4.