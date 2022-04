Gostinci zadovoljni, hotelirji še zaskrbljeni

Goriški gostinci so zadovoljni nad včerajšnjo ukinitvijo izrednih razmer in sprostitvijo protikoronskih ukrepov, saj se je znatno skrajšal seznam krajev, kjer je še vedno potrebno covidno potrdilo. Po njem nas med drugim ne bodo več vprašali na terasah lokalov, kjer se vsaj včeraj zaradi deževnega vremena še ni trlo ljudi.Covidno potrdilo ni več potrebno niti v hotelih, gostiščih, hostlih in drugih nastanitvenih objektih, vendar hotelirji opozarjajo, da težav še ni konec. »Komaj se je zaključila ena kriza, se je že začela druga,« ugotavlja Chiara Canzoneri, mlada goriška kuharska mojstrica in podjetnica, ki je pred kratkim prevzela vodenje goriškega odbora zveze Federalberghi od priznanega krminskega gostinca Joška Sirka. Chiara Canzoneri opozarja, da vojna v Ukrajini negativno vpliva tudi na turistični sektor; ljudje so zaskrbljeni tako zaradi samega vojnega stanja kot tudi zaradi podražitev energentov, surovin, prehrambenih izdelkov in drugega blaga, kar je posledica vojne in drugih mednarodnih dejavnikov.

Naša sogovornica upa, da bo letošnja poletna sezona kljub vsemu uspešna. »Med lanskim poletjem so bili poslovni rezultati v turističnem sektorju zelo dobri, zato upamo, da bo tako tudi letos. Med zadnjo zimo nismo beležili večjih težav zaradi covidnega potrdila, saj gre za obdobje, ko ljudje potujejo zaradi dela; kdor se je premikal, je bil ustrezno opremljen. Poleti je seveda drugače, na potovanja se odpravijo cele družine, tako da so sprostitve ukrepov nedvomno dobrodošle,« pravi Chiara Canzoneri in pristavlja, da so se ljudje v zadnjih mesecih navadili na covidno potrdilo.

»Komaj so prišli na recepcijo, so najprej pokazali covidno potrdilo in zatem poskrbeli za vse ostalo,« pravi nova predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi in za zaključek pojasnjuje, da je bilo med lanskim letom gostov iz Rusije in Ukrajine v Gorici in okolici bolj malo, medtem ko jih je bilo nekaj več v Trstu in seveda v raznih drugih krajih po Italiji, kjer se bo njihova odsotnost še kako poznala, saj gre v večini primerov za petične goste, ki si marsikaj privoščijo.»Zadovoljni smo, ker se postopoma vračamo k normalnosti. Na terasah lokalov covidno potrdilo ni več potrebno, medtem ko se v notranjost lahko vstopi ob izpolnjevanju PCT pogoja (preboleli, cepljeni, testirani),« pojasnjuje Tatjana Devetak iz Lokande Devetak na Vrhu. »Preverjanje covidnega potrdila je bilo kar zamudno; aplikacijo je bilo treba stalno posodabljati, včasih se je preverjanje zatikalo. Ni bilo ravno prijetno, ko so ljudje čakali v vrsti ali pri mizi. Upam, da bo zdaj vse skupaj lažje steklo in da z majem res ne bo več treba covidnega potrdila,« pravi Tatjana Devetak in opozarja, da jo je gostincem malce zagodlo edino vreme. Po večmesečni suši se je deževno obdobje začelo ravno, ko bi se ljudje končno lahko bolj sproščeno družili na terasah lokalov ...