Gradbeni oder »objel« občino

V Sovodnjah so v prejšnjih dneh postavili gradbeni oder okrog občinske stavbe, saj bodo v prihodnjih mesecih povsem obnovili njeno streho. Gradbena dela, vredna nekaj več kot 113.000 evrov, se bodo začela v začetku oktobra, izvedlo jih bo podjetje Tekna costruzioni iz kraja Campoformido pri Vidmu. Na podlagi pogodbe bodo gradbena dela, ki predvidevajo celovito prenovo strehe, trajala devetdeset dni.

Nova streha bo ravno tako lesena in prekrita s strešniki, sicer bodo utrdili tudi nosilno konstrukcijo celotnega poslopja, tako da bo občinska stavba potresno varnejša. Že med lanskim letom so poskrbeli za odstranitev arhitektonskih ovir v občinski stavbi. Parkirišče so s klančino povezali z občinsko stavbo, tako da lahko nemoteno vstopajo v poslopje tudi uporabniki na vozičku.