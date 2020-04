Gradili bodo kanalizacijsko omrežje in obnovili pločnike

Zdaj gre zares. V Prvomajski ulici v Sovodnjah so včeraj dopoldne kot napovedano uvedli prometno zaporo, ki je povezana z gradnjo kanalizacijskega omrežja pod osrednjo vaško prometnico. Gradbena dela bodo trajala približno šest mesecev, zato župan Luca Pisk občane vabi k potrpežljivosti.

»Zapora bo gotovo povzročila nekaj nevšečnosti, poskrbeli pa smo za alternativno prometno ureditev, zato večjih težav ne pričakujemo. Zaradi zaprtja šol in drugih ukrepov, ki so povezani s koronavirusom, je med drugim manj prometa kot običajno, zato bo zapora ceste tudi manj "moteča",« pravi župan Luca Pisk in opozarja, da bo gradbeno podjetje vzporedno z gradnjo kanalizacije poskrbelo tudi za obnovo pločnikov. »Četudi bosta sočasno potekali dve gradbišči, to ne bo vplivalo na časovnico. Predvideno trajanje je 180 dni, vendar bo na gradbišču več ekip, tako da je možno, da bodo dela tekla hitreje. To je odvisno seveda tudi od vremenskih razmer. Ob zaključku pa bo Prvomajska ulica lepo urejena, pridobili bomo tudi 24 parkirnih mest,« poudarja župan. Po njegovih besedah se bo maja nadaljevala tudi gradnja prvega odseka kolesarske steze v Prvomajski ulici, s katero se bodo povezali na obstoječo stezo v industrijski coni na ozemlju goriške občine. Prvi sklop del predvideva gradnjo 36 metrov dolgega odseka steze med marketom in avtopralnico in namestitev vodov za kable za bodočo razsvetljavo.

Gradnja kanalizacijskega omrežja je v domeni družbe Irisacqua, dela pa izvaja podjetje Ici Coop. Na zaporo, zaradi katere v nekaterih drugih ulicah velja spremenjen prometni režim, opozarjajo prometne table v občinah Gradišče, Zagraj in Gorica. Na prvem odseku Štradalte, če proti Sovodnjam zavijemo z državne ceste št. 55, je promet enosmeren. Kdor se iz Sovodenj pelje proti Gorici, pa mora sredi Štradalte zaviti proti Rupi, kjer promet ureja semafor. Ta deluje s senzorjem, zato je treba zapeljati do rumene črte, sicer je čakalna doba precej dolga. Zaradi zapore avtobusi ne morejo voziti po Prvomajski ulici, vozijo pa po Štradalti, ki so jo v prejšnjih mesecih obnovili. Prvih deset dni bo priključek Ulice Vilka Fajta s Prvomajsko zaprt, zato bo treba pred železniškim podvozom zaviti levo v obrtno cono in nadaljevati proti Zagraju ali južnemu delu Sovodenj, kar pomeni, da se tako pripeljemo do zasebnih domov in tudi do občine, pekarne, cerkve, banke, Kulturnega doma, telovadnice in nogometnega igrišča.