Invalidi še vedno naletijo na preveč ovir

V družbi je potrebnega več sočutja, več občutljivosti do potreb in težav oseb z raznimi oblikami invalidnosti. »Ljudje bi morali biti bolj pozorni, na tem moramo delati. Mogoče bi včasih koristila tudi kaka globa več,« poudarja Nicolò Finocchiaro, predsednik goriškega društva slepih in slabovidnih. V prejšnjih tednih se je skupaj s predstavniki drugih društev, ki združujejo invalidne osebe, udeležil sprehoda po goriškem mestnem središču, ki ga je goriška občina priredila v okviru dejavnosti za pripravo načrta za odpravljanje arhitekturnih ovir Peba.

Avtomobil na pločniku

»Med obhodom smo žal naleteli tudi na avtomobil, ki je bil nepravilno parkiran na pločniku in ki je oviral prehod oseb na invalidskem vozičku,« nam je pojasnila občinska odbornica Silvana Romano, poleg katere je med obhodom občino zastopala še odbornica Sarah Filisetti.

Finocchiaro nam je razložil, da nekateri se še vedno ne zmenijo za težave oseb z invalidnostjo in sploh vseh ostalih ranljivih skupin. Silvana Romano pa nam je pojasnila, da so v zadnjih letih pri vseh javnih infrastrukturnih delih zelo pozorni na odpravljanje arhitekturnih ovir predvsem v mestnem središču. Sredi februarja so na spletni strani goriške občine objavili tudi anketo, s katero so v okviru dejavnosti za pripravo načrta Peba občane spraševali, naj jih opozorijo na prisotnost morebitnih arhitekturnih ovir v mestnem središču in še posebej v ulicah, po katerem je bil ob odprtju Evropske prestolnice kulture 2025 speljan pohod Od postaje do postaje.