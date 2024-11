Iščejo rešitev za tovornjake, namenjene na Goriško

Odbor za promet Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje bo pisal pristojnim slovenskim oblastem in jih pozval, naj med obnovitvenimi deli na hitri cesti H4 med Razdrtim in Vipavskim Križem zagotovijo obvoz po vzporedni regionalni cesti tudi za tovorna vozila, ki so namenjena na Goriško. Prenovitvena dela se bodo začela še letos in se nadaljevala vse do leta 2026; zajemala bodo odseke med Razdrtim, Vipavo, Ajdovščino in pokritim vkopom Vipavski Križ. Potekala bodo v več fazah in bodo zadevala postavitev dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev in obnovo vozišča, izvedbo dodatne pilotne stene ter prestavitev ležišč viadukta Rebernice v izhodiščno lego.

V prejšnjih dneh je Dars napovedal, da bosta promet proti Vipavi za osebna vozila in lokalni tovorni promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto Razdrto-Vipava, medtem ko bo ves tranzitni tovorni promet, namenjen proti Vrtojbi, preusmerjen na mejni prehod Fernetiči, kar bi zelo oškodovalo goriške avtoprevoznike, tovorno postajališče družbe SDAG in carinske službe. Na ponedeljkovem zasedanju odbora za promet Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, do katerega je prišlo na sedežu ustanove na Korzu Italija v Gorici, so opozorili, da bi ukrep, kot je bil doslej mišljen, povzročil vsaj 70-odstotni upad prometa za goriški čezmejni logistični sektor. Poleg tega so ugotavljali, da bi avtoprevozniki, ki bi morali blago prevažati skozi Fernetiče, s časom našli drugje storitve, ki jih danes koristijo na Goriškem. Na zasedanju so sicer tudi opozorili, da je Dars že v stiku z novogoriško občino, slovensko policijo in Severno Primorsko gospodarsko zbornico, poleg tega je tudi na razpolago za iskanje alternativnih rešitev v korist goriškega prostora. Dopis, ki ga bodo pripravili na podlagi sklepov včerajšnjega odbora za promet Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, bodo poslali Severno Primorski gospodarski zbornici iz Nove Gorice in Darsu. V dopis bodo vključili specifične zahteve glede obvoza po regionalni cesti Razdrto - Vipava, ki bi se ga lahko posluževali le vozniki tovornjakov, ki bi bili namenjeni na Goriško in bi s seboj imeli tudi ustrezno dokumentacijo. Družba SDAG bo v kratkem začela uporabljati sistem za rezervacijo parkirnih mest na tovornem postajališču, kar bi lahko ravno tako priložili dokumentaciji, ki bi omogočala vožnjo po regionalni cesti.

Opozorili tudi na avtobuse

Med drugim so na ponedeljkovem zasedanju, ki so se ga udeležili tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, predsednik družbe SDAG Giuliano Grendene in predstavnik združenja avtoprevoznikov Anaspet Christian Spanò, opozorili, da je treba najti ustrezno rešitev tudi za avtobuse, saj je trenutno predvideno, da bo regionalna cesta lahko namenjena samo krajevnemu javnemu prevozu. Upoštevati je namreč treba, da bodo prihodnje leto prihajali na Evropsko prestolnico kulture 2025 tudi številni turisti, zato bi bilo treba tudi njihovim avtobusom omogočiti vožnjo po regionalni cesti Razdrto-Vipava, saj bi se drugače zanje pot čez Fernetiče precej podaljšala. V zapisu bodo med drugim opozorili tudi na okoljske posledice ureditve obvoza po regionalni cesti in na sobivanje s kolesarji, ki se raje peljejo po cestah, kjer je manj prometa.