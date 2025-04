Iz neuglednih ruševin bo nastal sonaravni hotel

Nekdanji hotel Poldanovec je novega lastnika dobil leta 2022, ko je ruševine in pripadajočih 12.260 kvadratnih metrov zemljišč sredi Lokvi od Dutb, ki jih je prejela po stečaju novogoriškega podjetja Euroinvest, kupila družba L-project, nepremičnine d.o.o. iz Poljčan. V podjetju so nam takrat to potrdili in zatrdili, da imajo na Lokvah zelo resne načrte.

Na mestu ruševin bi razvili »turistično infrastrukturo s poudarkom na sonaravnem bivanju. Govorimo o manjšem hotelu z nekaj deset sobami in dodatnimi dejavnostmi, povezanimi z aktivnostmi in športom na prostem, od pohodništva in kolesarstva do konjeništva, padalstva, plezanja in podobno. V mislih imamo sodobno arhitekturo iz večinoma naravnih materialov, predvsem lesa in stekla, ki pa se vklaplja oziroma je primerna za to okolje«. Njihovi načrti sovpadajo z načrti občine, domačinov in ponudnikov, da bi na Lokvah razvijali športni in rekreacijski turizem. »Naš cilj ni masovni turizem, temveč razvoj kakovostne, trajnostne in vključujoče turistične infrastrukture. Ob tem želimo ustvariti nova delovna mesta, dodatno spodbuditi lokalno gospodarstvo in poskrbeti, da Lokve zasijejo v vsem svojem potencialu,« naštevajo investitorji, ki poudarjajo, da je ena od prioritet spoštovanje kulturne dediščine Lokvi in sodelovanje z domačini.

Ob novici, da je Poldanovec dobil lastnika z resnimi načrti, so bili zadovoljni na mestni občini in na Lokvah, kjer so si obetali, da bodo neugledno ruševino, čim prej podrli. Skoraj tri leta kasneje so ruševine še vedno tam. A ne zato, ker bi si investitor premislil. »V preteklih dveh letih so potekali številni, intenzivni in izredno pozitivni sestanki z Mestno občino Nova Gorica. S strani občine smo ves čas čutili odprtost, podporo in resno pripravljenost, da projekt uspe. Veseli nas, da smo se pri tem projektu znašli v okolju, kjer je jasno razvidno, da lokalna skupnost želi napredovati,« pravijo v L-project, kjer poudarjajo, da ostaja zasnova projekta enaka, kot so si jo zamislili na začetku: butični sonaravni hotel, ki se bo organsko zlil z okolico in služil kot točka povezovanja lokalne ponudbe z obiskovalci.

Zakaj se torej vleče?

Novogoriška mestna občina mora najprej preveriti, ali se projekt sklada s podrobnim prostorskim načrtom. Projektna naloga, ki jo pripravlja na razpisu izbran biro Locus, bo pokazala, kaj in kako se sme tam graditi. Vključevala bo tudi del o tem, kako čim bolje urediti ožje območje Lokvi: od prestavitve državne ceste, ki zdaj teče mimo Poldanovca in bi omogočila urejanje parkirnih mest, do načina urejanja središča vasi in možnosti razvoja turizma, tudi zimskega. Da torej vas dobi vse, kar potrebuje. V procesu bodo vključili tudi domačine. »Upam, da bo izvajalec čim prej pripravil projektno nalogo, da se bomo tudi s prostorskega vidika pogovorili s potencialnim investitorjem in videli, kje lahko pridemo skupaj,« pravi župan Samo Turel.

Na mestni občini sicer že desetletja poudarjajo, da so Lokve ena od prioritet za razvoj turizma, v tem času je bilo spisanih morje analiz, projektov, idejnih rešitev, strategij. Premika pa se po kapljicah. V zadnjih letih so umaknili ostanke bencinskega servisa in položili asfalt v strogem centru, postavili javni wc, igrišče za multigolf, možno si je izposoditi kolesa ... A na preboj bo treba še čakati. V zadnjih letih so bili ponudniki tudi večkrat na preizkušnji. »Najprej je bil covid, nato mišja mrzlica, nato so gradili krožišče na Prevali, zaprta je bila cesta proti Predmeji, zdaj pa bo do konca oktobra zaprta cesta proti Čepovanu,« pravi predstavnica neformalnega združenja ponudnikov Martina Gorjan Sulič iz penziona Winkler, ki je sicer zadovoljna ob napovedi vlaganj na Lokvah, saj ta prinesejo delovna mesta in nove goste, ter sodelovanja s ponudniki in domačini.

V čakanju na večje projekte je treba urediti tudi manjše, a ravno tako pomembne stvari. »Lokve potrebujejo urejena parkirišča, polnilnice za e-kolesa in stebriček z orodjem in tlačilko za osnovna popravila koles, saj je kolesarjev čedalje več, pa pametno e-klopco, ki bi omogočila polnjenje telefona, in javni wi-fi, ki bi služil obiskovalcem in domačinom,« našteva nekaj najnujnejših. V kratkem bodo dobili ekološki otok, nadejajo pa si tudi več javne razsvetljave.

Mitja Marussig

Primorske novice