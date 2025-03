Iz podrtije nastalo sodobno kulturno središče

Deželni odbornik za jezikovne skupnosti Pierpaolo Roberti se je danes na povabilo Sveta slovenskih organizacij mudil v Gorici, da bi pobliže spoznal delovanje ustanov, ki so se novembra lanskega leta vselile v obnovljeno stavbo na Placuti.

»Zelo pomembno se mi zdi poznati realnosti, ki so izraz slovenske narodne skupnosti. Tokratni obisk je posvečen osebnemu poznavanju ljudi, o katerih sem doslej le slišal. Poleg tega se mi na deželi ukvarjamo s porazdelitvijo državnih sredstev, tako da je pomembno poznati aktivnosti, ki se zatem izvajajo,« je poudaril Roberti, ki je pred Placuto obiskal tudi Katoliško knjigarno, kjer sta ga pričakala deželni predsednik SSO Walter Bandelj in Franka Žgavec, predsednica upravnega odbora zadruge Goriška Mohorjeva, ki izdaja tednik Novi glas, otroško revijo Pastirček in Mohorjevke. Roberti se je odpravil tudi v uredništvo Novega glasa, kjer ga je nagovoril njegov odgovorni urednik Danijel Devetak.

Na ogled prenovljenega poslopja na Placuti je Robertija pospremil Marjan Drufovka, predsednik KTD, sicer tudi števerjanski župan. V pritličju stavbe imata svoje prostore stranka Slovenske skupnosti in krožek Anton Gregorčič - študijski center za družbeno-politična vprašanja. V prvem nadstropju domujeta Združenje cerkvenih pevskih zborov (ZCPZ) in Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP), medtem ko so v drugem nadstropju pisarne Sveta slovenskih organizacij (SSO). Po ogledu poslopja se je Roberti srečal s predstavniki ZSKP in z njenim predsednikom Milošem Čotarjem, ki je gostu orisal delovanja Zveze in njenih članic. Roberti je med obiskom opozoril, da je pred nekaj leti že obiskal poslopje na Placuti. »Takrat je šlo za podrtijo, zaradi česar sem toliko bolj zadovoljen, da je stavba ponovno zaživela, sicer ravno v letu Evropske prestolnice kulture,« je med drugim povedal Roberti.