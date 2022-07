Iz Soče rešili več sto kilogramov rib

Na Soči pri Gradišču in Zagraju od nedelje ni več zagotovljen minimalni biološki pretok, ki omogoča preživetje rib in ostalih vodnih organizmov. Da bi omogočili namakanje polj v južnem delu goriške pokrajine, vso vodo iz struge reke pri Zdravščinah preusmerjajo v kanal Snia in zatem pri Zagraju v kanal De’Dottori do Foljana, kjer se začenja vrsta manjših namakalnih kanalov, ki so zatem speljani do posameznih kmetijskih posestev.

V nedeljo so zaprli zapornice v Zdravščinah in vso vodo preusmerili v tamkajšnji kanal Snia; kmalu zatem je začela upadati gladina vode na istih mestih pod Gradiščem, kjer je že marca prišlo do množičnega pogina rib. Tudi takrat so večji del vode preusmerili v kanal, namesto da bi je v reki pustili dovolj za preživetje rib. Tokrat je bila izsušitev Soče pod Gradiščem in zatem še pod Zagrajem pričakovana; v nedeljo dopoldne je stekla reševalna akcija rib, pri kateri je poleg osebja ribiškega zavoda Ente tutela patrimonio ittico in konzorcija za melioracijo Julijske krajine sodelovalo tudi nekaj športnih ribičev iz vseh sosednjih krajev – vsega skupaj je bilo na reki med dvajset in trideset ljudi. Z mrežami in zatem še z opremo za elektroizlov so iz reke rešili več sto kilogramov krapov, klenov, mren in drugih vrst rib; zlasti nekateri rešeni krapi so bili zelo veliki, presegali so dvajset kilogramov teže. V prihodnjih dneh se bodo razmere predvidoma še poslabšale; ko bo vsa voda pri Zagraju preusmerjena v kanal De’Dottori, se bo predvidoma izsušilo še nekaj tolmunov nizvodno od Zagraja.