Izsledke strnili na dvanajstih dvojezičnih panojih

Na Trgu Evrope/Transalpina so v četrtek, 4. maja, predstavili rezultate kemijskih in bioloških analiz, ki so jih na vzorcih vode iz Soče iz raznih krajev od Tolmina do Turjaka izvedli v okviru čezmejnega projekta za spoznavanje biodiverzitete združenja Scienza Under 18, pri katerem so sodelovali goriška nižja srednja šola Isaia Ascoli, goriška nižja srednja šola Ivan Trinko, tehniški zavod Gabriele D’Annunzio iz Gorice, kmetijski zavod Giovanni Brignoli iz Gradišca, trgovski zavod Luigi Einaudi iz Štarancana, novogoriška Gimnazija, tržaška nižja srednja šola Sv. Cirila in Metoda (Sv. Ivan in Katinara) in zveza Legambiente. Uvodoma je navzoče nagovorila predsednica združenja Scienza Under 18 Giuliana Candussio, zatem so spregovorili predstavniki posameznih šol in tudi slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc. V okviru projekta so poskrbeli za dvanajst dvojezičnih panojev, na katerih so strnili glavne izsledke raziskave. Med drugim so ugotovili, da je voda iz Soče kar čista. Glavne rezultate raziskave so v italijanščini in slovenščini na skupnem trgu predstavili sami učenci.