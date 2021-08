Jezik za otroke ni ovira

Humanitarno društvo KID iz Nove Gorice, Društvo Goriška.si, goriška nadškofijska Karitas in župnijska Karitas iz Štandreža so tudi letos na Trgu Evrope / Transalpina organizirali otroške delavnice brez meja. V četrtek se je na prizorišču izmenično zvrstilo čez 100 otrok iz italijanske in slovenske strani meje. »Odziv je bil nad pričakovanji. Otroci so skupaj pobarvali več kot 150 kamnov, dve dijakinji likovne gimnazije pa sta prav tako na kamne narisali goriški grad in solkanski most. Deklice so ustvarjale nakit s perlicami, manjši so risali in se igrali s kockami in avtomobilčki. Delavnice so se udeležili otroci od prvega do 15. leta starosti,« je živ-žav na skupnem trgu obeh Goric opisala Majda Smrekar iz Humanitarnega društva KID. Po njenem vedenju so te delavnice edino čezmejno druženje, na katerem se otroci lahko igrajo. »Jezik nikakor ne predstavlja ovire. Vse je potekalo sproščeno, otroci so si med seboj sposojali igrače. Tudi starši in stari starši, ki so prišli z njimi, so poudarjali, da bi se moralo v tem prostoru odvijati več takšnih dogodkov,« dodaja Smrekarjeva. Organizatorji se sicer potrudijo, da dogodek izvedejo vsako leto, je pa to precejšen organizacijski zalogaj, dodajajo.