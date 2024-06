John Rutter na Travniku vodil več sto pevcev in orkester

For the Beauty of the Earth/A song for Peace je bil obsežen zborovski projekt, ki ga je v soboto na Travniku v Gorici organiziral Zbor Furlanije - Julijske krajine v sodelovanju z zvezo USCI FJK in s slovenskim JSKD. To je bil le eden izmed dogodkov, ki napovedujejo prihajajočo Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici in Gorici leta 2025 in je sodil v programsko shemo GO! Music.

Projekt si je zamislil umetniški vodja Zbora FJK, Cristiano Dell’Oste. Generalna koordinatorka zborov pri tem projektu je bila ena od dirigentk Zbora FJK, Mateja Černic. Glavni namen tega množičnega pevskega dogodka je bilo poudariti osnovno idejo GO! 2025; to je čezmejno sodelovanje ter združiti moči iz slovenskega in italijanskega zborovskega sveta. Na koncertu sta tako nastopila več kot 500-članski slovensko-italijanski zbor in razširjen orkester. Glavna senzacija je bilo gostovanje eminentnega angleškega zborovskega skladatelja in dirigenta, Johna Rutterja.

Koncert na Travniku v Gorici je bil kratek, komaj 30 minut dolg, vendar nabit z energijo, ki jo je ustvarjalo 25 zborov, orkester in dirigent. Zborovska zasedba je bila zelo raznolika, vključevala je tako otroške kot tudi mešane mladinske in odrasle zbore, med katerimi so bili tudi mladinski zbor Emil Komel, vokalna skupina Konfluens, ženska vokalna skupina Danica, vokalna skupina Briške Trcinke, mladinski zbor Audite Juvenes, zbor Renato Portelli, Mešani mladinski zbor Emil Komel, mešani zbor Jacobus Gallus, deželni mladinski zbor, mešani mladinski zbor Srečko Kosovel in mešani mladinski zbor Šempeter-Vrtojba.