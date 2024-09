Jutri v Novi Gorici slovesno odkritje kipa Edvarda Rusjana

Včerajšnji testni prelet največjega transportnega letala Slovenske vojske Spartana je napovedal jutrišnje (sobotno) slovesno odkritje doprsnega kipa Edvarda Rusjana na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, od koder bo odslej zrl na Lenassijev spomenik čez cesto. Pred štirimi leti ga je novogoriška mestna občina odkupila na dražbi letalskega prevoznika Adria Airways v stečaju. Premik kipa, ki je bil nazadnje postavljen na letališču Brnik in njegov prevoz v Novo Gorico je bil izjemno tehnično zahteven, saj kip tehta deset ton, v višino pa meri štiri metre. Za uspešen prevoz je poskrbela ekipa civilne zaščite mestne občine skupaj z različnimi izvajalci. Doprsni kip, delo Novogoričana, kiparja Bojana Štoklja, se pridružuje »aleji slavnih«, nizu doprsnih upodobitev zaslužnih žena in mož, ki so postavljeni ob Erjavčevi ulici. Kip bosta slovesno odkrila novogoriški župan Samo Turel in nečakinja Edvarda Rusjana Grazia Rusjan.

Piloti za jutrišnji dogodek, ki se bo začel ob 16. uri, napovedujejo posebno počastitev prvega slovenskega letalca. Ob koncu slovesnosti, po otvoritvi kipa, bodo letala preletela središče Nove Gorice. »V soboto bodo središče Nove Gorice poleg Spartana slovesno preletela še tri letala Air Tractor, ki so bila kupljena za gašenje požarov v naravi, in še nekaj letal iz lokalnih aeroklubov,« je povedal poveljnik CZ novogoriške mestne občine Andrej Biaggio.

Po odkritju kipa organizatorji vabijo tudi na odprtje komunikacijske pisarne Evropske prestolnice kulture GO! 2025 (čez cesto) in seveda na tradicionalno Robinovo zabavo, ki se bo začela ob 17. uri na travniku pred novogoriško Občinsko palačo.