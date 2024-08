K pošolskemu pouku le s kombiji

Od današnjega dne do 26. avgusta je na namenskem portalu, ki je dostopen s spletne strani Občine Gorica, mogoče oddati spletno vlogo za koriščenje šolskega prevoza v goriški občini v šolskem letu 2024/2025. Kot lahko razberemo iz občinske odločbe, bo šolski prevoz - tudi do in od slovenskih osnovnih šol Abram in Župančič ter prvostopenjske srednje šole Trinko - na voljo od srede, 11. septembra, dalje, za razliko od prejšnjih let pa ne bo zaobjemal povezav z zasebnimi ustanovami, ki nudijo pošolski pouk. Med temi sta Dijaški dom Gorica in Mladinski dom, ki bosta zato morala za prevoz učencev iz slovenskih šol v Svetogorsko in Boscovo ulico poskrbeti z lastnimi vozili.

Na razpis se ni prijavil nihče

Za pojasnila smo zaprosili Silvano Romano, ki je v občinskem odboru odgovorna za šolstvo in socialo. Po njenih besedah je zmanjšan obseg javnega prevoza šolarjev posledica organizacijskih težav oz. spremembe podjetja, ki bo za to skrbelo. Podjetje Fdm Tours, ki je pred tremi leti zmagalo na evropskem razpisu za izbiro izvajalca šolskih prevozov, je pred nekaj meseci predčasno prekinilo pogodbo. Občina Gorica je nato objavila razpis, da bi za obdobje med prvim septembrom letos in 31. avgustom 2026 našla novega avtobusnega prevoznika, a se nanj ni prijavil nihče. Zato so se na občini odločili za neposredno oddajo naročila goriškemu podjetju APT, ki bo šolski prevoz zagotavljalo do zaključka novega postopka licitacije. »Omejiti pa smo se morali na najnujnejše oz. obvezne storitve, torej prevoz šolarjev od doma do šole in nazaj ter do telovadnic,« pojasnjuje Romano in dodaja, da si morajo z lastnimi prevoznimi sredstvi ob Dijaškem domu in Mladinskem domu pomagati tudi v centru San Luigi, kar je sicer veljalo že v preteklosti, izjema pa je center Lenassi, ki ga upravlja občina sama. Ali bo v novem razpisu spet predviden tudi prevoz otrok iz šol Župančič, Abram in Trinko v oba slovenska domova, včeraj odbornica Romano še ni mogla zagotoviti.

Hladna prha za domova

Novica, da bodo morali od septembra po skoraj dveh desetletjih spet sami skrbeti za prevoz vseh učencev, je bila za vodstvi Dijaškega in Mladinskega doma prava hladna prha. »Obveščeni smo bili 17. julija. To za nas pomeni, da bomo morali s štirimi kombiji vsak dan pripeljati v dom 120 otrok, od katerih je 78 osnovnošolcev,« razlaga ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez. Po njeni oceni bi morala javna uprava v času, ko se toliko govori o usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti, upoštevati, da bi mnogi starši brez pošolskih dejavnosti težko shajali. »Morali bi tudi upoštevati, da je vloga obšolskih programov za slovenske šole drugačna od italijanskih, in sicer zaradi jezika, tako kot bi morali priznati, da to, kar mi ponujamo družinam kot privatne organizacije, staršem otrok iz italijanskih šol ponuja občina znotraj javnih storitev. Gre za problem tudi načelne ali politične narave, za reševanje katerega potrebujemo pomoč naših politikov,« je prepričana Kristina Knez.

»Čaka nas pestro šolsko leto,« priznava tudi Ilaria Bergnach, ravnateljica Mladinskega doma, ki bo skrbel tudi za prevoz otrok v Zavod sv. Družine. Mladinski dom ima namreč v lasti samo dva kombija, vpisanih otrok pa je prek 50. »Sicer imamo ljudi, ki bi lahko vozili, toda nam primanjkuje kombijev. Morali bomo kupiti ali dobiti na posodo še vsaj enega,« pravi Ilaria Bergnach in ugotavlja, da je prevažati otroke s kombijem vseeno velika odgovornost in vsi si ne upajo sesti za volan.

Dodaten problem so urniki, saj razne osnovne šole končajo ob približno enakem času. »Nekatere šole smo zaprosili, če bi lahko vsaj malo zakasnile izhod, da lahko poberemo vse otroke,« razkriva ravnateljica Mladinskega doma in dodaja, da se bo pouk v Štandrežu ravno zaradi organizacije prevozov letos zaključeval nekoliko kasneje. »Avtobus je bil res dragoceno sredstvo,« zaključuje Ilaria Bergnach.