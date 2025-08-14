»Kaj bo z mogočnimi drevesi okrog nekdanje splošne bolnišnice?«

»Kaj bo z mogočnimi drevesi, ki rastejo okrog nekdanje splošne bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto v Gorici, ko bodo objekt porušili in zatem namesto njega zgradili novo višješolsko središče?« Okoljevarstveniki iz goriškega združenja Legambiente opozarjajo, da so že štirikrat zaprosili za dovoljenje za ogled območja ob nekdanji splošni bolnišnici s svojimi strokovnjaki, vendar jim doslej še niso prižgali zelene luči.

Okoljevarstveniki opozarjajo, da doslej ni bila ravno spoštljiva do naravnega okolja obnova parka Basaglia, zaradi česar upajo, da bodo pristojni pred porušenjem nekdanje bolnišnice dobro pomislili tudi, kaj bo z vsem drevjem, ki raste okrog objekta.

Iz združenja Legambiente poudarjajo, da tudi v preteklih letih v Gorici ni bilo prave občutljivosti do naravne dediščine; pri tem opozarjajo, da so svojčas požagali nekaj starih brestov v Ulici Cordaioli, borov pred sedežem prevoznega podjetja APT, koprivovcev pred železniško postajo, platan v ljudskem vrtu in kostanjev na Trgu Bernardelli v Ulici Carso v zgornjem predelu Rojc.