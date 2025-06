Kako je bilo v vrtcu v Pevmi, ko so ga odprli

Pevma Starši, bratci in sestrice, dedki in babice, sorodniki in družinski prijatelji so pred nekaj dnevi zasedli dvorišče pevmskega otroškega vrtca Pikapolonica, kjer so jim malčki in njihove prizadevne učiteljice pripravili prijetno zaključno prireditev.

Otroci so v dogajanje uvedli s himno vrtca; zapeli so jo pod vodstvom osnovnošolskega učitelja Martina Srebrniča, ki je sicer tudi njen avtor. Ves program sta povezovali učiteljici Laura Hvalič v slovenščini in Tanja Gaeta v italijanščini. Posebno sta poudarili, da letos vrtec v Pevmi slavi 70-letnico obstoja (prej je bil vrtec na Oslavju) in da bodo obletnico slavnostno obeležili konec letošnjega leta. Z dolgim aplavzom so prisotni pozdravili tri gostje, ki so pisale zgodovino pevmskega vrtca: pred publiko je stopila Mariza Komavli, ki je je bila skupaj z že pokojno Amalijo Smrekar leta 1955 prva učiteljica v novem vrtcu. Veliko let je bila vzgojiteljica v vrtcu tudi zdaj 93-letna Slavka Lakovič, Darinka Širok pa je bila kar 26 let kuharica in vsesplošna »gospodinja« te ustanove. Vse tri so na kratko povedale nekaj zgodb in anekdot iz svojega službovanja v Pevmi. Povabilu se je odzvalo tudi več bivših učiteljic in pomožnega osebja. Otroci so pripravili krajši kulturni program s petjem in raznimi pripovedmi, ki so se jih naučili med šolskim letom. Poseben poslovilni program pa je pripravila osmerica »velikih«, ki zaključujejo obiskovanje vrtca in bodo med prihodnjim šolskim letom obiskovali prvi razred osnovne pole. Ob tem so učiteljice povedale, da bo prihodnje leto v pevmski vrtec prišlo devet novih malčkov. Prijetna in občutena slovesnost se je zaključila z zahvalo staršev učiteljicam, ki so se vse leto trudile, da bi se otroci v vrtcu Pikapolonica čim lepše imeli.