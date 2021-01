Kako je lahko kosilo v restavraciji bolj nevarno od avtobusa?

»Koronakriza je močno oškodovala domala vsa podjetja na našem področju, vendar zmešnjava in navidezno izživljanje nad javnimi lokali sta res nepopisna. S težavo si razlagamo, kako je lahko kosilo v gostilni, kjer štiri osebe sedijo za mizo z ustrezno razdaljo, bolj nevarno kakor uporaba javnih prevozov, kjer nihče ne more nadzirati, koliko ljudi se zbira ali če spoštujejo predpise.« Piero Aita in Michela Fabbro, lastnika bara in restavracije v Gorici in predstavnika zveze javnih lokalov FIPE Confcommercio za Goriško, se takole oglašata v zvezi s številnimi in spreminjajočimi se omejitvami, s katerimi se javni lokali spoočajo od začetka pandemije.

V letu 2020 so se javni lokali v manj kot polovici tednov v letu (23 na 52) lahko »pošteno oz. enakopravno spopadali na svojem tržišču,« so zapisali v sporočilu, ki ga je posredovala goriška zveza Confcommercio. Popolno zaprtje, omejitve urnika in storitev ter raznorazna pravila so javne lokale močno oškodovala. »Omejitve niso prizanesle niti navidezno manj oškodovanim kolegom v trgovskem sektorju (če izvzameno trgovine z živili), ki so na svoji koži preizkusili, kaj pomeni, predvsem v manjših mestnih središčih, uravnotežena ponudba. Brez restavracij, barov, vinotek, se naše ulice hitro izpraznijo in postanejo zelo tihe,« pravijo pri zvezi FIPE Confcommercio.

Tudi predsednik goriške sekcije zveze Confcommercio Gianluca Madriz je zelo zaskrbljen zaradi tesnobe, ki se širi med ljudmi. »V igri je prihodnost naših skupnosti, ne le posameznih podjetnikov, ki tvegajo propad,« pravi Madriz, ki je prepričan, da so potrebni tudi novi prijemi za zagotavljanje pomoči. »Podaljšanje roka za plačevanje davkov ni dovolj, treba bi bilo razmisliti o izrednem izbrisanju nekaterih davkov za leto 2021, drugače bo davčna stavka neizogibna,« poudarja Madriz.