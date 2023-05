Kako naj se zaščitimo pred požari

Gasilci z goriškega pokrajinskega poveljstva bodo v prihodnjih tednih izpeljali niz srečanj, med katerimi bodo zlasti prebivalce krajev na Krasu poučili, kako naj zaščitijo sebe in svoje imetje pred gozdnimi požari.

Za organizacijo niza so se odločili po lanskem poletju, ko je v katastrofalnih požarih na Krasu zgorelo 4500 hektarjev gozdnih površin na slovenski strani državne meje in 1700 hektarjev na italijanski strani.

Niz srečanj, ki bodo potekala pod pokroviteljstvom goriške prefekture, se bo začela 23. maja v Gorici, zatem bodo na sporedu še v Tržiču 26. maja, v Sovodnjah 29. maja, v Zagraju 30. maja, v Foljanu 1. junija, v Doberdobu 6. junija in v Ronkah 8. junija. Srečanja bodo sestavljena iz dveh delov. Prvi del bo namenjen šolarjem in bo potekal v prostorih, ki jih bodo dale na razpolago posamezne občine. Drugi del bo na sporedu na prostem in bo odprt javnosti.

Prvo srečanje - v torek, 23. maja - bodo izpeljali na zavodu Galileo Galilei v Puccinijevi ulici v Gorici. Poleg goriških gasilcev bodo navzoči tudi njihovi novogoriški kolegi, civilna zaščita in gozdarska policija.