Kakovost kopalnih voda je zelo dobra

V prihodnjem tednu tudi na Goriškem napovedujejo rekordno visoke temperature, zato bo marsikdo za osvežitev poskrbel v kateri od tukajšnjih kopalnih vod. Nedavno izvedeni državni monitoring kakovosti kopalnih voda, v katerega so v tem delu Primorske vključene reke Nadiža, Soča in Idrijca, kaže, da je voda v vseh kopalnih območjih in merilnih mestih primerna za kopanje. Še več, na nekaterih merilnih mestih je že celo desetletje odlična.

V državni monitoring kakovosti kopalnih voda so na severnem Primorskem vključena reka Nadiža z merilnimi mesti Logje, Podbela – Kamp Nadiža in Robič, reka Soča z merilnimi mesti pri Čezsoči (pri mostu), Tolminu (pri mostu ter sotočje s Tolminko), v Kanalu (avtokamp Korada) in Solkanu (stari jez) ter reka Idrijca v Bači pri Modreju, kjer je merilno mesto pod železniškim viaduktom. Zadnje poročilo, ki ga je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kaže, da je kakovost kopalnih voda glede na rezultate monitoringa kakovosti na severnem Primorskem zelo dobra, saj je voda prav na vseh kopalnih območjih regije primerne za kopanje. Kakovost kopalnih voda se načeloma poslabša le po močnem dežju, kar se odraža tudi na rezultatih vzorčenja in preskušanja kopalnih voda, ko se vremenskim vplivom ne moremo izogniti. Poslabšanje je navadno kratkotrajno in ne do te mere, da bi bilo potrebno kopanje odsvetovati oziroma prepovedati, posledično pa se lahko odraža pri razvrstitvi kopalnih voda v razrede kakovosti.