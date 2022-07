Kraški vodovod Sežana uporabnike vode iz Brestoviškega vodovoda na območju občin Miren - Kostanjevica in Komen obvešča, da zaradi povečanih odvzemov vode za gašenje prihaja do občasnih prekinitev dobave vode pri uporabnikih. Zaradi nihanj tlaka in občasnih izpadov oskrbe je potrebno vodo preventivno prekuhavati za uporabo v prehranske namene. Voda naj vre tri minute po predhodnem filtriranju. Priporočilo velja do preklica.