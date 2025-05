Kemijska kakovost reke Soče je dobra

Dark Theme

S kemijskega vidika se je kakovost reke Soče z leti izboljšala, rahlo poslabšala pa se je z vidika prisotnosti nekaterih organizmov. Med kritičnostmi so predvsem spremenljivost pretoka, slabo upravljanje obrečnega rastlinja in širjenje invazivnih rastlin, onesnaževanje in nepravilno ravnanje z odpadki ter klimatske spremembe, s katerimi so povezani skrajno nizki ali visoki vodostaji. Tudi v soških vodah so pod mikroskopskimi lečami opazili delce mikroplastike. Vse to izhaja iz analiz, ki so jih opravili učenci v sklopu projekta Soča zeleni koridor - Spoznavajmo teritorij, da zaščitimo biološko raznolikost. Projekt vodi društvo Sceinza under18 isontina. Preučili tudi soška pritoka Rezultate večletnih analiz, svoje delo in izkušnje na terenu ter druge zanimivosti so učenci, dijaki in profesorji številnih goriških in tržaških šol predstavili včeraj v dopoldanskih urah v Kinemaxu v Gorici. Pri dvojezičnem projektu so sodelovali tudi učenci šol s slovenskim učnim jezikom, malčki vrtca Pikapolonica iz Pevme ter učenci gimnazije iz Nove Gorice, ki so analizirali Sočo pri Solkanu.

Včeraj so predstavili rezultate analiz (BUMBACA)

Učenke in učenci drugih razredov prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda iz Trsta (Sv. Ivan) ter prvostopenjske srednje šole Simona Gregorčiča Večstopenjske šole Josipa Pangerca iz Doline so se na teren odpravili v sredo, 12. marca 2025, ko so v spremstvu profesorja Francesca Biancuzzija izvedli kemijske in mikrobiološke analize vode. Vzorce vode so prevzeli pri točki ob reki Soči pod Ulico Lungo Isonzo Argentina v Gorici. »Gre za delo, ki se nadaljuje že vrsto let. To, kar smo predstavili, so bila zadnja tri leta,« je pojasnil profesor Biancuzzi. Prvo in tretje leto so analizirali vodo reke Soče na isti točki. V drugem letu pa so se osredotočili na pritoke reke Soče in analizirali vodo Tolminke in Idrije v Bračanu. Kakovosti vode dveh pritokov sta tudi dobri, prvo so ocenili s 81 točkami na 100, drugo pa s 83 točkami. »V tem zadnjem triletju smo na dobri ravni. Tako Soča kot pritoki ohranjajo neko stabilno kakovost,« je dejal Biancuzzi. Podatki šol se ujemajo Na splošno so letos kakovost vode ocenili kot dobro in ji dodelili 84,762 točke na 100. Kvaliteta se je v treh letih rahlo izboljšala, prvo leto so ji namreč dodelili 82 točk na 100.

Analiza kakovosti vode (ŠOLA SV. CIRILA IN METODA SV. IVAN)