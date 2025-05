Dekleta iz sovodenjske občine so letos že drugo leto zapored s ponosom postavile ženski mlaj na Špiku, kjer se Vipava izliva v Sočo. Žal pa je veselje kaj kmalu prekinilo neprijetno presenečenje: manj kot 24 ur po postavitvi so neznanci mlaj poškodovali in prebarvali tablo z napisom »Živel 1. maj«.