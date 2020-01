Koledniški napevi odmevali na Vrhu in v Števerjanu (video)

Na Vrhu in v Števerjanu so na praznik treh kraljev obudili tradicionalni koledovanji. Na Vrhu so se domači fantje in možje odpravili prav v vsako domačijo, v kateri so zapeli koledniško pesem. V Števerjanu so Gašper, Miha in Boltežar ravno tako obiskali vse domačije v vasi, potem ko so se v nedeljo odpravili do Števerjancev, ki živijo v okoliških krajih. Trije kralji so povsod zapeli in pustili znamenje svojega obiska: na vhodnih vratih so s kredo zapisali začetnice svojih imen in datum. Krajani so jih obdarili v glavnem z denarjem, ki bo – tako kot v prejšnjih letih – šel v dobrodelne namene. Letos bodo zbrane prispevke namenili združenju ABC Burlo in goriški sekciji ANFFAS.