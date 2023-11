Koliko malčkov bodo lahko gostili v goriških jaslih?

Na goriški občini že sprejemajo prošnje za vpis otrok v jasli za šolsko leto 2024-2025. Vpise zbirajo do 30. aprila; na voljo so mesta v jaslih Incantatempo na Drevoredu Virgilio, kjer sprejemajo otroke od 3. meseca do 3. leta starosti, v jaslih Scoprire e giocare v Ulici Maxa Fabianija in v jaslih s slovenskim učnim jezikom Tika Taka v Ulici Rocca (v slednjih sprejemajo otroke od dopolnjenega prvega leta). Ob tem ima Občina Gorica še sporazum z zasebnimi jaslimi Il giardino incantato v Ulici Pasubio in Bimbincittà na Verdijevem korzu, skupno bodo v obeh sprejeli še dvanajst otrok.

Goriške občinske jasli so ob začetku letošnjega šolskega leta skupno gostile 164 malčkov, na čakalnem seznamu pa jih je bilo kar 48. Prostorska stiska v goriških jaslih pa bi lahko v naslednjem šolskem letu bila še večja, saj se obeta obnova jasli na Drevoredu Virgilio, kjer bi s protipotresno prenovo začeli med poletjem. Na Občini so sicer že ob začetku tekočega šolskega leta zagotovili, da ponudbe nočejo okrniti in da bodo priskrbeli prostore, v katerih bodo lahko tudi v naslednjem šolskem letu sprejemali malčke. Koliko jih bodo nazadnje lahko gostili, pa še ni dano vedeti.