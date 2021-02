Konec maja bo zaživelo tekmovanje Musica Goritiensis

Lani so se mu žal morali odpovedati zaradi izbruha pandemije koronavirusa, letos pa se seveda nadejajo, da bodo tekmovanje končno lahko izpeljali. Med koncem maja in začetkom junija bo tako na Drevoredu 20. septembra v Gorici zaživelo 1. mednarodno tekmovanje Musica Goritiensis, ki ga med 29. majem in 2. junijem nameravata prirediti Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž.

Obžalovanje, da so se morali lani odpovedati tekmovanju, je bilo seveda veliko, saj se je nanj prijavilo veliko število kandidatov iz sedmih držav, tudi izven Evrope, sporočajo iz centra Komel. Tekmovanje Musica Goritiensis je namenjeno mladim študentom in glasbenikom do 30. leta starosti in so ga razpisali za štiri področja: violino, violončelo, klavir in solopetje. V vsakem tekmovalnem sklopu je predvidenih pet kategorij glede na starost tekmovalca, višje kategorije bodo tekmovale v dveh krogih (prvem krogu in finalu). Rok za prijavo na tekmovanje je 20. april, vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani musicagoritiensis.eu. Za vsako kategorijo je v razpisu priložen tudi obvezni program, razpisni pogoji in nagrade.

Organizatorji si prizadevajo, da bi tekmovanje potekalo v živo, seveda če bodo epidemiološke razmere in državne odredbe to dovoljevale. V primeru, da se trenutno stanje ne bo izboljšalo, je že pripravljena druga varianta, in sicer spletna izvedba prireditve, kar bo seveda zahtevalo reorganizacijo celotnega poteka tekmovanja. Žirijo za posamezne zvrsti bodo sestavljali ugledni mednarodni glasbeniki in pedagogi. Umetniško vodenje tekmovanja so zaupali prof. Alessandri Schettino, ravnateljici Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel.