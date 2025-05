Konj duševnih pacientov Marco Cavallo prvič v Sloveniji

Med 8. in 13. junijem bo v Slovenijo pripotoval Konj Marko (Marco Cavallo), štirimetrska sinjemodra skulptura iz lesa in papirja, s katero so se pacienti tržaške psihiatrične bolnišnice leta 1973 prvič podali po mestnih ulicah. Postal je simbol dezinstitucionalizacije. Čeprav je skulptura nastala že pred več kot 50 leti, prihaja v Slovenijo prvič, s čimer želijo organizatorji opozoriti na zamudo slovenske države in družbe pri spoznavanju sprememb, ki jih je tik za slovensko mejo sprožil psihiater in humanist Franco Basaglia (1924-1980).

Pot se bo začela v Trstu

Evropska prestolnica kulture Nova Gorica - Gorica v programskem segmentu Kreacija novega predstavlja njegovo dediščino. Ta je reformo psihiatrije, ki je Italiji prinesla nov odnos do pacientov in zaprtje psihiatričnih bolnišnic, začel udejanjati v 60. letih prejšnjega stoletja prav v Gorici.

Pot se bo začela v Trstu, nadaljevala do Doma na Krasu v Dutovljah in v Ljubljano ter naprej do Socialno varstvenega zavoda Hrastovec in Muzeja norosti, sicer glavnega soorganizatorja potovanja konja po Sloveniji. Od tam bo skulptura 13. junija prispela v Novo Gorico in Gorico.

V Ljubljani prizorišče dogodka sicer še iščejo, saj je psihiatrična bolnišnica sodelovanje zavrnila. Kot so v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana povedali za STA, pri navedenem dogodku ne sodelujejo kot partnerska organizacija, iz razpoložljivih podatkov pa da ni mogoče sklepati, da bi to pripomoglo k obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju, kar je osnovno poslanstvo njihove klinike.

Zaprli le en zavod

Na vseh lokacijah bo potekal spremljevalni program, s katerim bodo izrazili simbolno podporo institucionaliziranim stanovalcem in ozaveščali o pomenu njihove vrnitve v skupnost, je za STA povedala direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak. Muzej domuje v gradu Cmurek na Tratah, kjer so leta 2004 zaprli enoto zavoda Hrastovec, ljudi s težavami v duševnem zdravju pa namestili v skupnostne bivalne enote.

Zaprtje je bilo pomemben mejnik na poti k dezinstitucionalizaciji, saj je šlo za prvo in doslej edino zaprtje tovrstne ustanove v Sloveniji, je povedala Bezjak.

45 let po smrti prvič Basaglievi izbrani spisi v slovenščini

Do septembra bo pri Založbi /*cf. izšla knjiga Od blizu ni nihče normalen, ki prinaša izbor člankov, spisov, predavanj in pogovorov Basaglie, ki je umrl leta 1980. Po navedbah STA gre šele za prvo slovensko knjižno izdajo njegovih izbranih spisov, izbor sta naredila poznavalca njegovega dela Vito Flaker in Juš Škraban, prevajalca sta Gašper Malej in Polona Mesec.