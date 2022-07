»Kot na fronti med prvo svetovno vojno«

Naš fotograf Damjan Balbi je danes, 22. julija, v bližini Temnice posnel delo gasilcev na terenu. »Čakamo požar, da pride do nas. Podobno je prizorom vojakov na fronti med prvo svetovno vojno. Gasilci čakajo na cesti v vrsti, pripravljeni, da ko se jim približa požar, ga poskušajo ukrotiti,« opisuje strategijo naš fotograf in dodaja, kako gasilci koordinirano skrbijo, da izberejo pravi trenutek, da »napadejo« ogenj. »Zdaj je k sreči prispel na pomoč tudi hrvaški kanader,« je ob 19.30 povedal Balbi.

Razmere so sicer skorajda nemogoče, saj očividci opisujejo »da gori prav vse, tudi pokošena trava«. Požari na Krasu so namreč zaradi vetra, vročine in najrazličnejših razlogov zelo težko obvladljivi.