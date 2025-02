Kotalilo jo bo na tisoče rok

Najbolj pomenljivi časopisni izrezki goriške zgodovine. Lepilo in čopiči. Okrog štirideset mladih rok. To so sestavine goriške Pistolettove krogle, ki je včeraj nastala v risalnici umetniškega liceja Maxa Fabianija iz Gorice. Umetnino, ki bo med protagonisti sprevoda Od postaje do postaje, bo jutri na tisoče rok kotalilo po Carduccijevi ulici in Ulici Pellico, naprej po Trgu De Amicis in Škabrijelovi ulici vse do meje. Tu bo prešla v slovenske roke in prispela na Trg Edvarda Kardelja, kjer jo bodo tudi razsvetlili v znamenje miru.

»Izberite članke in strani, ki se vam zdijo najbolj pomembni, robove morate potrgati,«je dijake na začetku napotil Saverio Teruzzi iz Fundacije Pistoletto Cittadellarte. Okoli dvajset dijakov tretjih, četrtih in petih razredov je v spremstvu profesorjev Ivana Crica, Michele Appugliese in Giovanne Bellanca ustvarilo goriško verzijo potujoče krogle, ki velja za eno izmed najbolj poznanih instalacij umetnika Michelangela Pistoletta.

Kroglo oblikujejo strani Primorskega dnevnika ter italijanskega časnika Il Piccolo. Prostora je na njej tudi za furlanščino in bezjaško narečje, saj bodo članke prispevala še glasilaLucinis, Il Nestri Borc, Lisonz. Idejno pa želi biti umetnina poklon tudi nemški in judovski skupnosti. Med časopisnimi izrezki je namreč tudi članek o Gorici in Novi Gorici, ki ga je objavil časopis Kleine Zeitung in bilten v hebrejščini iz leta 1844. »Pripravljeni smo tudi na slabo vreme,« je zagotovil Teruzzi in pojasnil, da bodo v primeru dežja umetnino ovili v prozorno plastično folijo.

Delo je nastalo leta 1966, leta 1967 pa si ga je umetnik Michelangelo Pistoletto zamislil kot premikajočo umetnino. Krogla je obiskala že vse celine sveta in bila protagonist mnogotere slovesnosti od Pariza do New Yorka. »Umetnik jo je izvolil kot baklo, ki si jo bodo jutri izmenjali na mejnem prehodu,« je še razložil Saverio Teruzzi.

Pojavila se bo okoli 13. ure na Travniku, od koder jo bodo člani raznih mestnih športnih društev kotalili do meje, potem pa naprej do novogoriškega mestnega središča. Po končani slovesnosti se bo Pistolettova krogla povrnila v Gorico. Postavili jo bodo na vidno mesto kot umetniško pričevanje odprtja Evropske prestolnice kulture 2025.