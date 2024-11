Kozarec za rebulo z Oslavja je nastal v Miljah

Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja je v torek na posestvu Primožič predstavilo namensko premišljen in izdelan kozarec, ki so si ga zamislili v sodelovanju z miljskim podjetjem Italesse. Gostitelj Marko Primožič je spomnil, da so ljudje, ki si zamislijo stvari, in z Oslavja, ozemlja redkih, a zelo pogumnih ljudi, prihajajo vrhunska svetovno cenjena vina, ki od danes imajo tudi poseben kozarec.

Goriški odbornik za kulturo Oreti je navzoče nagovoril rekoč, da so Oslavje za Gorico vstopna točka v Brda in hkrati pojem odličnosti, dodana vrednost kakovosti krajevne tradicije.

Predsednik združenja proizvajalcev rebule z Oslavja Saša Radikon (poleg kmetije Radikon sestavljajo združenje še kleti Dario Prinčič, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada in Primosic) je pojasnil, da so se pred petnajstimi leti odločili združiti moči za promocijo oslavske rebule in Oslavja nasploh. Rebula z Oslavja je postala prava zgodba o uspehu in prepoznavni pečat tega teritorija. Vseh sedem kleti je v letih doseglo prestižne nagrade in laskave ocene italijanskih in svetovnih vodnikov.

Italesse je specializiran proizvajalec kozarcev višje kakovosti. Glavni upravitelj podjetja Massimo Barducci je poudaril, da so vrhunska vina tesno povezana z določenim ozemljem in da so njihove značilnosti običajno zelo razpoznavne. Vinarji se vseskozi trudijo, da je vino čim boljše. Negujejo zemljo, crkljajo trto, pazljivo skrbijo za jagode v kleti in za žlahtno tekočino v sodih, da bo vino kakovostno in pristno. V podjetju Italesse vinarjem pomagajo, da vse značilnosti njihovih vin pridejo čim bolj do izraza.

Tako se je začel projekt Senses. Gre za nadgradnjo sortnih kozarcev, ki je predvidela najprej popolno analizo posebnih in specifičnih vinskih področij in na podlagi teh podatkov dolg proces izdelave najboljšega kozarca, iz katerega se z užitkom in na primeren način uživa vino. Kot je pojasnil Paolo Lauria, ki je odgovoren za projekt, so začeli s kozarcem za vino vermentino iz Sardinije, potem za brunello iz Montalcina, za barolo in sedaj, po enoletnih raziskavah, primerjavah in poskusih kozarec za rebulo, T-made 95 Oslavia. Ta je med drugim prvi kozarec, ki v imenu nosi ime ozemlja, kar je seveda v ponos za Oslavje.

Kozarec je ročno izdelan, zelo eleganten, lahek, primerno zaobljen in v njem macerirana oslavska rebula zares pride do popolnega izraza. V teh dneh so na Oslavju kozarec predstavili tudi strokovni publiki, na voljo je že na spletni strani proizvajalca in kmalu bo tudi v specializiranih trgovinah.