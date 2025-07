Kradli v marketu in grozili zaposlenim

V trgovini z živili Conad v Ulici Locchi v Gorici so s polic ukradli nekaj hrane in alkoholnih pijač in jih skrili v dva nahrbtnika. Ko so jih zaposleni opazili in jih pozvali, naj vrnejo ukradeno blago, so jim trije tuji državljani začeli groziti s smrtjo in jih poskušali fizično napasti s steklenico.

Trojica se je razbežala, medtem je eden od zaposlenih poklical policijo in varnostnim organom opisal izgled treh tujih državljanov. Policisti so se podali na lov za njimi, našli so jih v Spominskem parku. Policisti so nasilneže aretirali in odvedli v zapor. Do aretacije trojice je sicer prišlo pred dvema tednoma, policija pa je novico sporočila danes.

Ukradeno blago so vrnili upraviteljem trgovine. Enega od nahrbtnikov z ukradeno hrano in pijačo so policisti našli skritega v enem od grmov omenjenega parka. Preiskovalni sodnik je zanje naknadno odredil izpustitev iz zapora, a jim je odredil prepoved povratka v Furlanijo - Julijsko krajino. Enega od treh tujih državljanov, ki ni imel urejenega dovoljenja za bivanje v Italiji, so tudi ovadili zaradi nezakonitega prehoda meje in bivanja na italijanskem ozemlju.