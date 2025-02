Lani v Gorici 417 smrti in le 167 rojstev

Goriška občina je ob koncu lanskega leta premogla 33.419 prebivalcev, 82 manj kot ob začetku leta, saj je prvega januarja 2024 imela 33.501 prebivalca. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne si na občini prizadevajo, da bi bilo mesto čim bolj po meri družin, po drugi strani prvi občan ugotavlja, da je demografski padec zelo velik problem, ki presega krajevni okvir. Z občine pojasnjujejo, da gre za podatke matičnega urada, saj bo treba na poročilo državnega statističnega zavoda Istat čakati še nekaj časa.

Ob koncu lanskega leta je v goriški občini bivalo 3848 tujih državljanov (1919 moških in 1929 žensk), kar predstavlja dobrih enajst odstotkov prebivalstva. Lani je v Gorici bivalo 620 slovenskih državljanov (leta 2023 jih je bilo 547). Lani je umrlo 471 goriških občanov (207 moških in 264 žensk); leta 2022 je bilo smrti 497. V goriški občini se je lani rodilo 167 otrok; med njimi je bilo 94 dečkov in 73 deklic.

Porodniški oddelek zaprli že leta 2014

Število prebivalcev v goriški občini sicer upada že preko petdeset let. V povojnem obdobju je Gorica največ prebivalcev imela konec leta 1970, ko jih je bilo 43.918, kar 10.499 več kot danes. Lani se je v goriški občini rodilo 167 otrok, pred dvajsetimi leti je bilo rojstev 274 (takrat se je rodilo 144 dečkov in 130 deklic). Zaradi upada števila rojstev so porodniški oddelek goriške bolnišnice zaprli že leta 2014.