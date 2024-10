Letni bazen v Novi Gorici čez pol leta novejši in lepši

Dolgo pričakovana obnova letnega bazena v Novi Gorici je dobila zeleno luč. Tako so sporočili s tamkajšnje mestne občine. Pojasnili so, da so na Javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport uspeli pridobiti milijon evrov. Dodatna finančna sredstva, približno 1,4 milijona, pa bodo dodali iz občinskega proračuna.

Dela naj bi se zaključila v šestih mesecih. To pomeni, da bodo kopalci lahko predvidoma zaplavali že v naslednji poletni sezoni. Objekt je trenutno zelo dotrajan, na posameznih delih pušča. Na bazenski ploščadi bodo med drugim zamenjali keramiko. Uredili bodo območja za ležalnike in senčenje ter dodatne kabine za preoblačenje. Obnovili bodo prhe in še marsikaj, so našteli na Mestni občini Nova Gorica.