Letos na Okusih ob meji poostren nadzor

Na letošnjih Okusih ob meji, ki bodo v goriškem mestnem središču zaživeli prihodnji teden, ne bo poskrbljeno le za množično zabavo in kulinarične užitke, temveč tudi za varnost. Nad več tisočglavo množico, ki jo med 26. in 29. septembrom pričakujejo na priljubljeni ulični prireditvi, bo namreč bdelo med 350 in 400 predstavnikov varnostnih organov, varnostnikov in stevardov ter 50 nadzornih kamer, ki bodo ob že obstoječih kamerah v mestu snemale dogajanje na prireditvenem prizorišču.

»Okusi ob meji so velik organizacijski zalogaj, najtežjo finančno postavko v budžetu pa predstavlja ravno varnost,« je opozoril goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je včeraj skupaj s prefektom Raffaelejem Ricciardijem, kvestorjem Luigijem Di Rusciom, poveljnikom goriške lokalne policije Marcom Muzzattijem in Luco Cagliarijem, ki je v občinskem odboru zadolžen za Okuse ob meji, predstavil letošnje varnostne ukrepe. »Zagotavljanje varnosti na Okusih ob meji pomeni strošek ne samo za Občino Gorica, temveč tudi za državo, saj so zaradi množičnosti prireditve potrebne dodatne sile, nadure, prevozna sredstva ... Na tem smo začeli delati že ob koncu lanske edicije, ko smo ugotavljali, kaj bi še lahko izboljšali ali spremenili. Letošnji Okusi pa bodo generalka za prihodnjo izdajo, ki bo v duhu Evropske prestolnice kulture čezmejna,« je izpostavil prefekt Ricciardi.

Okusi ob meji se bodo začeli v četrtek, 26. septembra. Urnik obratovanja stojnic bo letos nekoliko daljši, in sicer na prvi dan prireditve od 13. do 1. ure, v petek in soboto od 10.30 do 3. ure in v nedeljo med 10.30 in polnočjo. Glasbo bo treba utišati eno uro pred zaprtjem stojnic, je opozoril Muzzatti, poveljnik lokalne policije, na sedežu katere bo tudi operativna centrala s številnimi ekrani, ki bodo povezani z video kamerami po vsem mestu.

Občina in varnostni organi vabijo Goričane ter obiskovalce od blizu in daleč, da se čim bolj poslužujejo javnih prevozov, saj bo mestno središče zaprto za promet. Izjema bodo reševalna vozila, v določenih časovnih pasovih pa tudi dostavna vozila. Stanovalci bodo lahko med 23. in 25. septembrom ter med 30. septembrom in prvim oktobrom s svojimi vozili dostopali do garaž in parkirnih prostorov med polnočjo in 9. uro ter med 13. in 15. uro, od 26. do 29. septembra pa samo od zaprtja stojnic do 9. ure. Postavljanje stojnic, ki bo s seboj prineslo tudi zapore cest, se bo začelo že v nedeljo, 22. septembra. Za dodatne informacije je na voljo telefonska številka poveljstva lokalne policije 0481-383206.