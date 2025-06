Likof še danes zvečer

»Dogodek, ki nas je zbral, je več kot le predstavitev vina, je poklon trudu naših vinogradnikov, rodovitnosti naše zemlje in moči sodelovanja,« je povedal župan Občine Števerjan Marjan Drufovka na včerajšnjem odprtju Likofa. Že vrsto let je vinski in kulinarični dogodek, ki ga prireja Vinoteka Števerjanski griči, v sodelovanju z društvoma F.B. Sedej in Briški grič, z združenjem ONAV, s pokroviteljstvom Občine Števerjan, konzorcija Collio in Skupnosti Collio, priložnost za predstavitev zadnjega letnika reprezentančnega vina.

Projekt občinskega protokolarnega vina je Občina Števerjan zasnovala že leta 2019 v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči in vinogradniki na občinskem območju. Da je vino postalo simbol domačnosti, avtentičnosti, kakovosti in povezanosti, je še povedal prvi občan in se zahvalil Fabjanu in Mitji Korsič s kmetije Korsic Wines, ki sta vinificirala letnik 2024, ter vsem, ki so sodelovali pri projektu. »Prihodnost je v povezovanju,« je zaključil Drufovka. Odprtja dvodnevnega vinskega in kulinaričnega dogodka so se udeležili tudi deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani, predsednik SSO Walter Bandelj, doberdobski župan Peter Ferfoglia, goriška podžupanja Chiara Gatta in občinski odborniki Maurizio Negro, Silvana Romano in Giulio Daidone.

»Z najžlahtnejšimi pridelki briškega območja bomo tudi letošnji Likof obogatile domačije, kmetije in gostinci,« je uvodoma povedala predsednica Vinoteke Števerjanski griči Nataša Kocjančič Humar. Spomnila se je tudi preminulega sovaščana Nikolaja Pahorja, ki je dolgo let sodeloval pri Likofu s svojim nepozabnim nadevanim kruhom s surovim pršutom. Na letošnji izvedbi so sodelovale kmetije Skok, Humar, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Koršič, Simon Komjanc, Gradis’ciutta, Giv Cantina Formentini in Marcuzzi.

Degustacija in pevski aperitiv

Dogodek se bo nadaljeval še danes zvečer od 19. ure dalje na Trgu Svobode v Števerjanu. Okušalne brbončice obiskovalcev bosta danes razvajala kuharska mojstra Cristian Nardulli in Andrea Deiana (Trentino BBQ). Ob 19.30 bo v vinogradu pod trgom potekala vodena degustacija »Svet Rieslinga«. Ob raznih letnikih rizlinga bodo udeležencem ponudili jedi, ki jih bo pripravila domača gostilna Koršič. Danes bo na sporedu tudi pevski aperitiv v sklopu projekta Singers' Corners, in sicer ob 20.30. Nastopila bosta mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice in ženski pevski zbor Rože iz Nove Gorice.