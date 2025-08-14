Livarna in asfaltna baza v Vrtojbi nerešena čezmejna okoljska vozla

V Vrtojbi se v zadnjih mesecih nič ni spremenilo. Krajani se še vedno spopadajo z onesnaževanjem zraku, prahom, smradom in drugimi nevšečnosti, ki jih po besedah okoljevarstvenikov Civilne iniciative povzroča delovanje tamkajšnje asfaltne baze. Prav tako se nad smradom in škodljivimi emisijami, ki se širijo tudi čez mejo, še naprej pritožujejo prebivalci Štandreža.

Proti smradu in onesnaževanju, ki jih povzroča delovanje asfaltne baze v Vrtojbi se že leta skupaj borijo združenji Ekoštandrež iz Štandreža in Civilna inicitiva iz Vrtojbe ter goriški krožek okoljevarstvenega združenja Legambiente. »Obrnili smo se na goriško občino in na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, dalje na ministrstvo za okolje in ministrstvo za zunanje zadeve, na odgovor še čakamo. Sedaj pa je v pripravi priziv na Evropsko komisijo,« je za Primorski dnevnik povedala predsednica goriškega krožka Legambiente Annamaria Tomasich. Prav tako bosta priziv na Evropsko komisijo vložili združenji Ekoštandrež in Civilna iniciativa, sta potrdila vodji obeh skupin - Romana Leban (Ekoštandrež) in Miloš Nemec.

Številne pritožbe so čez poletje padle tudi na račun drugega industrijskega obrata, ki deluje na slovenskih tleh v neposredni bližini državne meje. Po daljšem premoru prebivalci goriške Svetogorske četrti spet opozarjajo na ponovno stopnjevanje smradu zaradi izpustov, ki naj bi jih povzročala solkanska tovarna Livarna Gorica.

Zagotovili pomoč krajanom

Na poslabšanje stanja so krajani opozorili tudi na javnem srečanju, ki je potekalo na začetku meseca v župnišču v Svetogorski ulici Srečanja se je udeležil tudi goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki je prisotne pozval, naj nadaljujejo z obveščanjem glede smradu, združenje Legambiente pa je zagotovilo tehnično in organizacijsko pomoč krajevni skupnosti.

»Ko govorimo o asfaltni bazi in o izpustih solkanske Livarne, seveda postavljamo na mizo dve ločeni problematiki, ki zadevata dve različni lokaciji in dva različna industrijska obrata. Oba pa se nahajata v Sloveniji in v neposredni bližini meje,« je dejala predsednica Legambiente Annamaria Tomasich in pristavila, da obstajajo evropske smernice, ki določajo, naj pri monitoringu kakovosti zraku in delovanja industrijskih obratov na obmejnih območjih sodelujejo pristojni organi z obeh strani meje. Prav tako v čezmejno sodelovanje uvaja nov sporazum, ki sta ga marca letos podpisali deželna okoljska agencija Arpa in slovenska okoljska agencija Arso za skupno obravnavo problema onesnaževanja, podnebnih sprememb in trajnostnega upravljanja virov na čezmejnem območju.