Logopedski test ELLM prvič za slovensko govoreče osebe

Na tržaški univerzi je konec novembra iz logopedije diplomirala 22-letnica iz Doberdoba Anika Tosolini, ki je svoj študij zaključila s posebno diplomsko nalogo. V svojem delu, ki nosi naslov La valutazione logopedica post ictus nella persona bilingue sloveno - italiano, predstavlja potek logopedskega pregleda dvojezične osebe, ki je imela možgansko kap, v zgodnji fazi. V njem je priredila tako imenovani ELLM test (Esame del linguaggio al letto del malato), in sicer test za afazijo v akutni fazi, tako da bi bil primeren za testiranje oseb, ki obvladajo tako italijanščino kot slovenščino in pri katerih prevlada slovenski jezik. V slovenskem prevodu je ime testa postalo TAAF - D oziroma Test afazije v akutni fazi – za dvojezične osebe.

»Primer afazije imamo, ko oseba težko programira jezikovni produkt, zvoke, ki sestavljajo besedo, na primer: namesto miza rečem fiza. Pri osebah, ki so imele možgansko kap in nato težave z govorom, govorijo pa pretežno v slovenščini, je lahko ocenjevanje afazije v italijanskem jeziku dvoumno, ker ni povsem jasno, če so rezultati preizkusa odvisni od tega, da je pacienta zadela kap ali od jezikovnih pomanjkljivosti,« je dejala študentka. »Zato sem se lotila prilagajanja tega testa za slovensko govoreče osebe,« je pojasnila.