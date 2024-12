Luč miru širijo med ljudmi

Člani Slovenske zamejske skavtske organizacije se bodo danes udeležili maš v slovenskih župnijah na Goriškem. Prišli bodo v Doberdob, Sovodnje, Štandrež, Gorico - Sv. Ivan, Štmaver in Števerjan ter širili luč miru iz Betlehema med ljudi. V zameno bodo sprejemali prostovoljne prispevke, ki jih bodo namenili v dobrodelne namene goriški Karitas.

Včerajšnji dan je bil na Goriškem posvečen miru in bratski ljubezni, saj je med Gorico in Novo Gorico potekalo srečanje skavtov iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Prizadevali si bodo za mir

Odrasli skavti Bratovščine Alpe Jadran, ki združuje pripadnike iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške, so se dopoldne zbrali na Sveti Gori, kjer jih je prijazno sprejel in nagovoril pater Bogdan Knavs. Sledili sta dve osebni pričevanji o življenju ob meji, ki sta ju podala Goričana Vera Tuta Ban in Simon Peter Leban v slovenskem in italijanskem jeziku, za skavte iz Avstrije in Hrvaške pa so sproti prevajali. Srečanje, katerega geslo se glasiZdruženi za mir, želi namreč kljubovati pozabi, saj »je treba ohranjati spomin na napake in grozote preteklosti, zato da lahko gojimo upanje čistega miru v prihodnosti,« so zapisali skavti. Številni udeleženci mednarodnega snidenja so si nato ogledali baziliko Kraljice Svetogorske in se zatem vrnili v Gorico, kjer so pokosili pri sv. Ivanu.

Pot so nato nadaljevali proti goriški stolnici, kjer so se pri maši odraslim skavtom pridružili tudi mladi. V stolnico je prispela tudi luč miru iz Betlehema, in sicer po treh poteh: potom predstavnikov Bratovščine Alpe Jadran, ki so šli ponjo na Dunaj, iz Slovenije potom novogoriških skavtov, goriški skavti pa so jo prejeli na goriški železniški postaji. Med darovanjem so vse tri plamene prinesli na oltar in ob koncu maše z njimi prižgali večjo skavtsko svečo, pri kateri so udeleženci lahko prižgali svoje lučke.

Zaključni trenutek je potekal na Trgu sv. Antona, kjer so se skavti pozdravili z besedami Roberta Badena Powella in z zagotovilom, da si bo vsak v svojem okolju prizadeval za mir do prihodnjega leta, ko se bodo srečali v Novi Gorici.