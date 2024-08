Lutkovni festival bo prvič obiskal tudi Števerjan

Letošnja izvedba bo posvečena iluzijam. V Gradežu se bo v ponedeljek, 19. avgusta, začel že 33. Alpe Adria Puppet Festival, ki ga prireja združenje CTA pod umetniškim vodstvom Roberta Piaggia. Festival vsako leto postreže z izborom italijanskih in tujih predstav, hkrati ponuja možnost za druženje v znamenju večkulturnosti in večjezičnosti.

Festival že tradicionalno poteka v Gradežu, vendar bodo letos lutkovne predstave prvič na sporedu tudi v Števerjanu, Čedadu, Gradišču in Škocjanu. V ponedeljek, 19. avgusta, se bo gradeški del festivala začel z delavnico, ki bo zatem trajala pet dni in se bo zaključila z dogodkom v Ulici Tognon v petek, 23. avgusta, ob 22. uri. Vsak dan med 10. in 12. uro bodo v gradeški knjižnici ustvarjalna srečanja za otroke in starše, ki si jih je zamislil Claudio Milani. Udeležba je brezplačna, prijava je obvezna na telefonski številki 0431-82630. V okviru poletnega niza bo v petek, 23. avgusta, ob 21. uri v avditoriju Biagio Marin na sporedu predstava Moun, ki jo bo uprizorila skupina Gioco Vita in je vključena v projekt Art&Puppets, za katerega so prejeli finančni prispevek iz sklada za male projekte EPK2025.

V Števerjanu bodo festivalski dogodek gostili v ponedeljek, 19. avgusta, in sicer ob 18.30 na kmetiji Humar na Valerišču, kjer bo sardinska skupina Is Mascareddas uprizorila predstavo Burrasca. V torek, 20. avgusta, ob 18.30 bo na Trgu Italia v Čedadu predstava Paola Recha Quel diavolo di Arlecchino. V sredo, 21. avgusta, ob 20.30 bo v Ulici Garibaldi v Pierisu predstava La capra ballerina v izvedbi Gran teatrino iz Barija. Na dvoru Marco D’Alviano Gradišču bo v četrtek, 22. avgusta, in zatem še v petek, 23. avgusta, ob 20.30 predstava Short Stories, ki jo bo uprizorila skupina Dirtz Theatre iz Francije. Na vseh predstavah je vstop prost.